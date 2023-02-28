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#Новости

Япония обновила санкционные списки против России

28.02.2023

В них вошли 48 человек, 73 российские компании и один банк

Министерство финансов Японии ввело новые санкции против России. Как пишет «Коммерсант»‎, под ограничения попали 48 человек, 73 компании и один банк. Их активы заморозят.

Под санкции попал замминистра обороны Виктор Горемыкин, глава концерна «Калашников» Алан Лушников, начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт. Также в санкционные списки внесли сотрудников вычислительного центра: по данным The Insider*, они наводили российские ракеты на жилые дом в Украине. 

Под санкции попали также связанные с ЧВК «Вагнер»‎ структуры, компания «Ак Барс»‎, несколько институтов и исследовательских центров. Ограничения ввели против Росбанка. 

*The Insider российские власти объявили «нежелательной организацией». 

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