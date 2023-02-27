В Киев неожиданно приехала министр финансов США Джанет Йеллен

Reuters сообщили, что в Киев с неожиданным визитом прибыла министр финансов Джанет Йеллен. Она подтвердила поддержку Киева. Также запланированы встречи с Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

Незадолго до ее прибытия в Киеве объявили воздушную тревогу. Йеллен посетила разрушенную школу, осмотрела подбитый российский танк, возложила цветы к мемориалу погибшим защитникам Украины.

Министр финансов подтвердила, что США предоставит новый транш поддержки Киеву. Общая сумма помощи превысит 14 млрд долларов. К осени на функционирование государства Украина получит еще более 8 млрд долларов.

О конфискации российских активов она сказала, что юридических оснований для передачи их Киеву пока нет. Также Йеллен снова предостерегла Китай от поставки вооружений России.