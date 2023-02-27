В Украине отправили в тюрьму двух российских солдат, участвовавших в обстреле жилых кварталов

СБУ сообщила, что в Украине вынесли приговоры двум российским военным, которые участвовали в обстрелах жилых кварталов городов Луганской области. Суд признал солдат виновными в посягательстве на территориальную целостность страны и в участии в незаконных вооруженных формированиях. Их отправили в тюрьму на 9 и 10 лет.

Один из осужденных воевал с 2014 года против АТО и участвовал в обстреле жилых кварталов Луганска. Второй вошел в «службу безопасности ЛНР»‎ в 2016 году. Он командовал обстрелами Северодонецка и Лисичанска.

В 2022 году оба вступили в подразделения Южного военного округа и участвовали в штурме украинских городов на Восточном фронте. Они попали в плен во время контрнаступления Украины в прошлом году.