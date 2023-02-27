The Insider*: Украина ввела санкции против соучастника убийства российских журналистов в ЦАР

The Insider* выяснил, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против соучастника убийства российских журналистов в ЦАР: Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Речь идет об Александре Сотове: он сменил фамилию и в списке значится как Александр Волхонский. Но ИНН у него остался прежним.

Под новые украинские санкции попали компании, связанные с ЧВК «Вагнер»‎ и Евгением Пригожиным, семья Пригожина.

Убийство журналистов произошло 31 июля 2018 года, российские документалисты приехали в ЦАР снимать фильм о Пригожине и ЧВК.

Александр Сотов в день убийства десятки раз созванивался с жандармом Эммануэлем Котофио. Последний был на связи с водителем журналистов, оба после были на месте убийства.

Сотов в ЦАР числился помощником Валерия Захарова, советника президента страны по безопасности. До этого он работал в российских силовых структурах и сотрудничал с компаниями Пригожина.

*The Insider российские власти считают «нежелательной»‎ организацией.