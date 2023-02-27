Илья Яшин*: «В ту ночь я пообещал не уезжать из России и стоять за правду, за которую Немцов отдал жизнь»‎

Две самые страшные ночи в моей жизни: 24 февраля 2022 года и 27 февраля 2015-го.

Ночь, когда Путин начал войну с Украиной. И ночь, когда был убит мой друг Борис Немцов.

Я до сих пор помню оцепенение, в котором стоял на мосту рядом с телом Бори. Его открытые остекленевшие глаза. И мрачный Кремль — фоном.

В ту ночь я пообещал себе никуда не уезжать из России, ничего не бояться и стоять на стороне правды, за которую Немцов отдал свою жизнь. Дай бог, чтобы мне хватило сил выдержать этот обет.

Спи спокойно, Боря.

Фото: Мария Турченкова.

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