Close

#В блогах

Илья Яшин*: «В ту ночь я пообещал не уезжать из России и стоять за правду, за которую Немцов отдал жизнь»‎

27.02.2023

Политик вспомнил ночь убийства Бориса Немцова

Две самые страшные ночи в моей жизни: 24 февраля 2022 года и 27 февраля 2015-го. 

Ночь, когда Путин начал войну с Украиной. И ночь, когда был убит мой друг Борис Немцов. 

Я до сих пор помню оцепенение, в котором стоял на мосту рядом с телом Бори. Его открытые остекленевшие глаза. И мрачный Кремль — фоном. 

В ту ночь я пообещал себе никуда не уезжать из России, ничего не бояться и стоять на стороне правды, за которую Немцов отдал свою жизнь. Дай бог, чтобы мне хватило сил выдержать этот обет. 

Спи спокойно, Боря.


Фото: Мария Турченкова.


Оригинал


*Илью Яшина Минюст России считает «иноагентом»‎.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.