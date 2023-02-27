Евгения Беркович: Больше невозможно ни на что надеяться

Больше невозможно ни на что надеяться.

Завтра на месте «дней» появится «лет».

Утром в дверь звонили росгвардейцы,

А росмушкетеры почему-то нет.

В родительский чат прислали открытку с тюльпанами:

«Спасибо всем мамочкам за наших ребят».

Тюльпаны выглядят какими-то странными,

Как будто им ноги отрезали, но они все равно стоят.

Я иду пешком от Ваганьковского до дома.

На кладбище хорошо, там нет распознавания лиц.

Завтра мы перейдем к началу второго тома,

И впереди еще десять — бесконечный Аустерлиц.

Что же ты, Софья Андреевна, продираешься к эпилогу,

Что ж ты бежишь к пруду, нет ответа и у пруда.

Мы никогда не узнаем, чем это кончится,

И слава богу,

Потому что Это не кончится никогда.

Крепостничество не расправится,

Не прояснится смута.

Это не третья мировая,

Это единственная война.

Я иду пешком от Ваганьковского до Бахмута.

На пути моем ландыши,

мертвые с косами,

и тишина.





Евгения Беркович, 23 февраля 2023 г.

Фото ЮНИСЕФ/Эшли Гилбертсон