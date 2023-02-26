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#Новости

В Барнауле согласованный митинг в память о Немцове полиция окружила забором

26.02.2023

Также на входе были металлоискатели

В Барнауле прошел согласованный митинг в память о Борисе Немцове. Участников полиция огородила забором и установила металлоискатели, передает «7*7»‎.

Митинг прошел у памятника жертвам политических репрессий на площади Свободы. Согласование получили активисты местного отделения «Яблоко». Цветы в память об убитом политике положили около 20 человек. 

Площадь Свободы полицейские обнесли забором, на входе поставили металлоискатели. Задержаний не было, но силовики в штатском нашли в действиях активистов «провокации»‎. 

Сегодня акцию в память о Борисе Немцове проводили в Хабаровске. Вчера к мэрии в Кирове активисты пришли с плакатом «Кровавого Майдана можно избежать, для этого всего лишь нужно провести честные выборы и прекратить врать по ТВ». 


Фото: «Яблоко».



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