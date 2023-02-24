Акции в поддержку Украины прошли по всему миру: от Нью-Йорка до Тбилиси

В годовщину начала боев в Украине акции прошли в десятках городов по всему миру. Присоединились к поддержке Киева не только европейские страны, передает SOTA. Часто митингующие выходили с антипутинскими лозунгами.

Пикеты провели активисты в Польше и Германии. В Казахстане люди несли цветы к консульствам и посольствам, связанным с Украиной.

Митинги прошли в Лондоне, Кракове, Белграде, Нью-Йорке, Сиднее, Хайфе, Тель-Авиве, Братиславе, Окленде, Варшаве, Ереване, Тбилиси, Батуми, Нови Саде (Сербия), Берлине, Риге. В Риге, Вильнюсе и Берлине установили сгоревшие российские танки у российских посольств. В Германии в живую цепь выстроились около 20 тыс. человек: от Мюнстера до Оснабрюка. Длина цепи составила около 50 км, передает DW*.

Проблемы у активистов произошли в Бишкеке, Астане и Актау. В Актау полиция потребовала дворников убирать цветы, которые принесли к памятнику Тарасу Шевченко. В Бишкеке активистов задержали якобы за нарушение правил пребывания в стране, и отпустили. В Астане задержали правозащитника Артура Алхастова, но потом отпустили без протокола. Антивоенный пикет у посольства России он провел.

В Брюсселе активисты организации Avaaz зажгли свечи рядом с плюшевыми мишками: так они выразили протест насильственному вывозу украинских детей на территорию России. Сообщалось, что вывезено больше 6000 детей, которые находятся в 43 лагерях «политического перевоспитания»‎. Похожие акции были в Лондоне, Берлине, Сиднее, Кракове, Риге, Киеве и Львове.

Фото: SOTA, «Вот так»‎, DW*.





*DW Минюст России считает «иноагентом».