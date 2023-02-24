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#Новости

Акции в поддержку Украины прошли по всему миру: от Нью-Йорка до Тбилиси

24.02.2023

Задержали митингующих только в Бишкеке и Астане

В годовщину начала боев в Украине акции прошли в десятках городов по всему миру. Присоединились к поддержке Киева не только европейские страны, передает SOTA. Часто митингующие выходили с антипутинскими лозунгами. 

Пикеты провели активисты в Польше и Германии. В Казахстане люди несли цветы к консульствам и посольствам, связанным с Украиной. 

Митинги прошли в Лондоне, Кракове, Белграде, Нью-Йорке, Сиднее, Хайфе, Тель-Авиве, Братиславе, Окленде, Варшаве, Ереване, Тбилиси, Батуми, Нови Саде (Сербия), Берлине, Риге. В Риге, Вильнюсе и Берлине установили сгоревшие российские танки у российских посольств. В Германии в живую цепь выстроились около 20 тыс. человек: от Мюнстера до Оснабрюка. Длина цепи составила около 50 км, передает DW*. 

Проблемы у активистов произошли в Бишкеке, Астане и Актау. В Актау полиция потребовала дворников убирать цветы, которые принесли к памятнику Тарасу Шевченко. В Бишкеке активистов задержали якобы за нарушение правил пребывания в стране, и отпустили. В Астане задержали правозащитника Артура Алхастова, но потом отпустили без протокола. Антивоенный пикет у посольства России он провел.

В Брюсселе активисты организации Avaaz зажгли свечи рядом с плюшевыми мишками: так они выразили протест насильственному  вывозу украинских детей на территорию России. Сообщалось, что вывезено больше 6000 детей, которые находятся в 43 лагерях «политического перевоспитания»‎. Похожие акции были в Лондоне, Берлине, Сиднее, Кракове, Риге, Киеве и Львове.


Фото: SOTA, «Вот так»‎, DW*.


*DW Минюст России считает «иноагентом». 



  • Акции в Тбилиси.

    Акции в Тбилиси.

  • Митингующие в Германии

    Митингующие в Германии

  • Активист в Сербии нес торт в посольство России.

    Активист в Сербии нес торт в посольство России.

  • Митинг в Варшаве

    Митинг в Варшаве

  • Подбитый российский танк в Берлине

    Подбитый российский танк в Берлине

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