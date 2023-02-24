Аббас Галлямов*: «Раз нет стабильности, то нет никаких причин держаться за Путина»‎

Прощай, стабильность

Начав войну, которую он оказался не в состоянии выиграть, Путин уничтожил главный аргумент, с помощью которого ему долгие годы удавалось обеспечивать себе симпатии большинства — стабильность. На протяжении долгих лет люди знали, что их ждёт завтра и послезавтра. Теперь об этом осталось только вспоминать.

Ну а раз нет стабильности, то нет никаких причин держаться за Путина. Сейчас в стране вдруг стало так неуютно, что кажется, будто хуже уже всё равно не будет. Таков главный внутриполитический итог года.

Удивительно, но Путин организовал его своими собственными руками. Без всякой на то необходимости.

Как говорится, хотел чёрт на луну влезть, да сорвался.

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Ну и раз уж сегодня день воспоминаний, то вот вам ещё один мой текст, написанный в день начала войны. Я по-прежнему готов подписаться под каждым его словом:

«Украинская национальная идентичность в результате происходящих событий, безусловно, окрепнет; российская — ослабеет. Отечественная интеллигенция ассоциироваться с этим ужасом не захочет, а без интеллигенции полноценных наций не бывает. Симоньян и иже с ними эту роль, конечно, не потянут, здесь ведь нужна душа, а они её давно заменили кремлевскими темниками. Поэтому я не исключаю, что Россия в нынешнем виде не переживёт этого позора. Как и в случае с СССР, люди просто не захотят жить вместе. Травмы ведь не только объединяют, но и разъединяют.

Процесс распада не будет моментальным, скорее всего всё случится уже после ухода Путина. Когда режим выдохнется, в национальных республиках голову поднимут сепаратисты — они ведь сейчас получили наглядное подтверждение того, что «русские — имперский народ» и можете не сомневаться, что аргумент этот они обязательно используют. Сил и желания спорить с сепаратистами у российской интеллигенции просто не будет. В голове будет сидеть предательское: «А может они правы?» Слушать же состарившуюся Симоньян народ не станет, слишком она всех достанет.

Прогноз насчёт того, что все империи рано или поздно умрут, может оказаться пророческим и в случае с Россией тоже. Раз она и в XXI веке пытается быть империей, никто и ничем ей помочь не сможет».

Оригинал.

Фото: Максим Платонов/Реальное время.

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