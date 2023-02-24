В Петербурге, Королеве, Барнауле, Екатеринбурге, Самаре задерживают несогласных с СВО

В годовщину боев в Украине в нескольких городах проходят антивоенные пикеты, граждане несут цветы в память о погибших мирных жителях и напоминают о городах, где происходили массовые атаки на гражданские объекты: Винницу, Днепр, Краматорск. Полиция задерживает людей, но во многих случаях их отпускают без протоколов.

UPD:

Пикет провел и известный в Ленинградской области бизнесмен Дмитрий Скурихин. Он с самого начала боев расписывает стены своего магазина протестными лозунгами. Против него расследуют дело о «дискредитации армии».

SOTA сообщила, что в Москве у памятника Лесе Украинке задержали трех девушек. Одна из них пыталась положить цветы, у второй была надпись «Нет войне»‎ на сумке, а третья планировала провести пикет.

В Санкт-Петербурге задержали художницу Елену Осипову. Она стояла с антивоенным плакатом у Казанского собора. Сотрудники обещают отвезти ее домой, но при этом уточняют, что могут завезти ее в отдел «подписать бумаги»‎, передает «Север.Реалии»‎*.

***

«Весна»*‎ рассказала о пикете в Санкт-Петербурге в сквере у памятника Шевченко. Девушка написала на плакате молитву, но в конце исправила: «не введи нас во искушение, но избави нас от Путина». Ее бабушка живет в Украине, недавно ей исполнилось 84 года, которые она встретила в подвале.

В Петербурге, по информации «ОВД-Инфо»‎*, задержаны семь человек, они возлагали цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

«ОВД-Инфо»‎* пишет, что в Самаре Елену Епифанову задержали из-за возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Ее доставили в отдел полиции №43. У стихийного мемориала в Барнауле на площади Советов задержаны четыре человека, которые возлагали цветы.

В Екатеринбурге также во время возложения цветов задержали и доставили в отдел полиции № 9 семь человек. Вместе с ними в автозаке оказался и журналист: у него было редакционное задание, но его все равно доставили в отдел.

Одиночные пикеты сорвали в Иркутске, Владивостоке, Королеве, Барнауле. В Барнауле протестующего с плакатом «Хватит молчать»‎ доставили в отдел. В Иркутске женщина вышла с плакатом «Требую вывести войска РФ из Украины!» В Подмосковье Вероника Юнг была с фразой «Я за мир». Акцию с ней фотографировал журналист Роман Иванов: его ударили по лицу неизвестные. Во Владивостоке задержали и уже отпустили мужчину с плакатом «НЕ воюйте»‎.

Протоколы на людей в одиночных пикетах сегодня пока не составляли, многих отпустили только с объяснением.





Фото: «Весна»*.

*«ОВД-Инфо»‎, «Север.Реалии» и «Весну»‎ Минюст России считаете «иноагентами»‎.