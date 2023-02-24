Илья Яшин*: «Я хочу принести соболезнования украинскому народу»‎

Уже год идёт война с Украиной, и это до сих пор не укладывается в голове. Любому нормальному человеку происходящее причиняет невыносимую боль. Ну просто невозможно мириться с тем, сколько людей погибло и покалечено, сколько городов и сёл разрушено, сколько беженцев лишилось домов.

Сегодня я хочу принести соболезнования украинскому народу. Простите, друзья. Это не мой президент и не моя война. Но мне стыдно и больно от того, что варварская агрессия на вашей земле проходит под флагом моей страны.

А гражданам России я хочу сказать, что война, в которую нас втянул Путин, никому не нужна. Вообще никому — в этом её феномен. Она не стала народной в России, поскольку агрессия в принципе не может быть народной. Она обернулась катастрофой для наших соседей. Ударила по мировой экономике, разорила множество людей, лишила всех ощущения стабильности.

Так зачем эта война была начата? Причина в том, что безграничная и бесконтрольная власть сводит с ума и лишает чувства реальности. За 22 года в Кремле Путин стал жертвой собственной пропаганды и не оставил в личном окружении никого, кто решился бы сказать ему неприятную правду. Рядом остались только кивалы и поддакивающие холопы, которые говорят лишь то, что он хочет слышать. Довольно ординарный в общем-то человек, по воле случая оказавшийся на вершине власти, поверил в собственную гениальность и способность сломать мировой порядок и подстроить его под свои хотелки. А в итоге сломал жизни миллионов людей.

Россия большая страна с долгой историей. Мы переболеем этим недугом: Путин уйдёт, а Россия останется. Но мы навсегда должны выучить урок: никаких больше «великих вождей», никаких культов личности, никакой «сильной руки». Только демократические институты и сменяемая власть. Каким бы замечательным ни был президент, два срока — и до свидания.

Всегда надо помнить, как заповедь, что власть развращает, а абсолютная власть — развращает абсолютно. Развращает и убивает.

Фото: egorova_a_s

Илью Яшина Минюст России считает «иноагентом».

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