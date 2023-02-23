В Архангельской области в СИЗО покончил с собой бывший мэр Котласа Андрей Бральнин

Журналисты 29.ru сообщили о смерти в СИЗО бывшего мэра города Котлас в Архангельской области Андрея Бральнина. Его обвиняли в получении взяток по 17 эпизодам.

Бральнин находился под стражей в СИЗО Вельска. Следующее заседание суда должно было состояться в начале марта. Общая сумма взяток оценивалась в 18 млн рублей. Прокурор просил 20 лет колонии.

SOTA уточнила, что Бральнин, пока был под подпиской о невыезде, пытался улететь в Турцию в октябре 2022 года, но его задержали в аэропорту Сочи. Котлас он возглавлял с сентября 2013-го по февраль 2021-го года.