В Казани не согласовали сразу три акции в память о Борисе Немцове

В Казани три общественника пытались согласовать акции в память о Борисе Немцове. Они подали заявки на 26 и 27 февраля на разное время и в разные места. Власти отказали по всем предложенным случаям.

Как пишет «ОВД-Инфо»‎*, активисты пытались подавать заявки с разными формулировками целей пикетирования. Но ответы от чиновников получили одинаковые: «цели мероприятий не соответствуют федеральному закону о митингах».

В Перми жителям также не удалось согласовать акции о Немцове. Согласованы памятные акции в Ульяновске, но власти потребовали «никакой Украины и Путина».

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину у стен Кремля. По делу об убийстве осудили пятерых человек. СК игнорировал важных свидетелей и вероятных соучастников преступления. Некоторые из них связаны с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, приближенным к главе Чечни Рамзану Кадырову.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.