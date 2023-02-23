Мария Чащилова: «Прошу вас следить за делом Максима Лыпканя»

Несколько раз набирала и стирала текст, меняла формулировки.

Знакомьтесь, на фото Максим Лыпкань.

21 февраля в 6 часов утра у него был обыск. Мои коллеги, я и адвокат старались быть рядом. Понимаю, пока все звучит обыденно, и это правда, кого сейчас утренним обыском удивишь.

В отношении Максима возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ с придурковатым хвостом «по мотивам политической ненависти»‎.

Тут считаю важным передать эмоции. Максиму 18 лет, он живёт с бабушкой, дверь в его квартиру ломали больше часа, все это время бабушка плакала и кричала от страха. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило его интервью «Радио Свободе»‎*: «Я считаю войну подлостью»‎ (цитата и заголовок статьи).

Максим задержан до завтра. Завтра (уже сегодня) в 12:00 в Хамовническом районном суде ему будут избирать меру. Практика по делам Алексея Горинова и Ильи Яшина* не дают повода усомниться в результатах процесса, ведь правда?

У Максима прекрасный адвокат она будет сражаться за него, но просто задумайтесь получить лишение свободы сроком от 5 до 10 лет когда тебе 18 — это невозможно. Эта статья, срок, практика неосознаваемы в любом возрасте без «НО»‎.

Я очень-очень, прошу вас следить за делом Максима, писать о нем, говорить о нем, думать о нем, если хотите плакать о нем и поддерживать тем способом которым вы можете.

UPD: Максима отправили в СИЗО.

PS: Силовики пришли к Максиму Лыпканю после того как он пытался согласовать, а потом оспорить в суде отказ мэрии в проведении антивоенного митинга «Год ада»‎ в годовщину начала боев в Украине. Прийти собирались около 30 человек. До этого его задерживали и выписывали протоколы за «дискредитацию армии».

Оригинал.

*«Радио.Свободу»‎ и Илью Яшина Минюст России считает «иноагентами»‎.