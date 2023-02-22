Экоактивистке в Башкортостане назначили год исправительных работ условно по делу о «фейках»‎

«ОВД-Инфо»‎* сообщило, что в Башкортостане суд вынес приговор 61-летней экоактивистке Раисе Болдовой по делу о «фейках»‎ об армии (ч.1 ст.207.3 УК). Ей назначили год исправительных работ условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Прокурор просил ей девять месяцев исправительных работ.

Поводом к уголовному делу стали видео и комментарии активистки во «ВКонтакте»‎ об обстрелах Киева и Мариуполя. Силовики провели у нее обыск весной 2022 года.

После того как в суде Болдова назвала уголовное дело насилием над ней, суд назначил ей психолого-психиатрическую экспертизу. Ее признали вменяемой.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.