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#Новости

Шесть человек погибли после обстрела Херсонской области

21.02.2023

Херсон атаковали 17 раз

Российские войска обстреляли Херсонскую область, пока Владимир Путин выступал с посланием к Федеральному посланию и рассказывал о будущих льготах жителям украинских областей. В Херсоне было 17 прилетов.

«Суспiльне Херсон»‎ пишет, что известно о пяти погибших и 11 раненых. В Херсоне атакована остановка общественного транспорта, когда на ней были люди. 

«Под речь президента россияне обстреляли Херсон, который этот «пациент»‎ называет «своим»‎, — написал глава офиса президента Андрей Ермак. 

Под обстрел также попали Киндийка, Зеленовка, Антоновка, Суворовский и Корабельный районы. Повреждены жилые дома. 



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