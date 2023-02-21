Шесть человек погибли после обстрела Херсонской области

Российские войска обстреляли Херсонскую область, пока Владимир Путин выступал с посланием к Федеральному посланию и рассказывал о будущих льготах жителям украинских областей. В Херсоне было 17 прилетов.

«Суспiльне Херсон»‎ пишет, что известно о пяти погибших и 11 раненых. В Херсоне атакована остановка общественного транспорта, когда на ней были люди.

«Под речь президента россияне обстреляли Херсон, который этот «пациент»‎ называет «своим»‎, — написал глава офиса президента Андрей Ермак.

Под обстрел также попали Киндийка, Зеленовка, Антоновка, Суворовский и Корабельный районы. Повреждены жилые дома.