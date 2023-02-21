«Можем объяснить»‎: Кадыров, Пригожин и Суровикин не присутствовали на послании Путина

На оглашении послания Владимира Путина Федеральному собранию не присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров, создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин и бывший командующий войсками в Украине Сергей Суровикин, обратил внимание «Можем объяснить»‎. Министр обороны Сергей Шойгу был в зале. Засыпать на середине послания начали глава ЛДПР Леонид Слуцкий, врач Лео Бокерия и Дмитрий Медведев.

В послании Путина прозвучали новые обещания в социальной сфере, в том числе для украинских регионов и военных, стандартные обвинения Запада в создании «антироссии»‎ из Украины, отчет об успехах в российской экономике в противостоянии санкциям. На общих планах трансляции в зале в Гостином дворе было видно много пустых мест.

Журналисты отметили, что личный самолет Кадырова 17 февраля улетел в Абу-Даби. Он до сих пор находится в ОАЭ.

Не попали в кадр трансляции глава Генштаба, командующий войсками СВО Валерий Герасимов и его зам Сергей Суровикин, который в прошлом году командовал войсками в Украине. Не удалось заметить в зале и мэра Москвы Сергея Собянина.

Глава наемников Евгений Пригожин через пресс-службу передавал, что не приглашен на послание президента.

Журналисты отмечают, что речь Путина разочаровала даже ура-патриотов. Сторонники СВО Дмитрий Медведев, Лео Бокерия и Леонид Слуцкий заснули на середине выступления.

«СВО продолжится в текущем режиме непонятно чего. Война или даже КТО не объявлены и не будут. В армии — все прекрасно и делается еще лучше. Ни слова о неудачах и поражениях. Бла-бла-бла, дальше нет смысла слушать», — отреагировал на путинскую речь Игорь Гиркин (Стрелков).