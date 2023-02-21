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#Новости

FT: Нидерланды предупреждают о возможных атаках России на энергетическую инфраструктуру

21.02.2023

В Северном море обнаружили российский корабль, который собирал данные об энергетических объектах

The Financial Times пишет, что в Нидерландах операторов морской инфраструктуры призывают усилить меры безопасности. В Северном море служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнаружила российское судно, которое пыталось нанести на карту энергетические объекты. 

Корабль, который собирал данные об энергетических объектах, обнаружили в последние месяцы. Он проводил маневры, которые могут указывать на подготовку диверсий. Его работе тогда помешала береговая охрана.

По мнению спецслужбы, Россия активизировала шпионскую деятельность в регионе для подготовки операций по «нарушению и саботажу» подводных кабелей, ветряных электростанций и газопроводов.

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