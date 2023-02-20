Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи Украине

Президент США Джо Байден с неожиданным визитом прибыл в Киев. Фото со встречи опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

На встрече Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов США. О нем объявят во вторник, передает CNN. Также США введут новые санкции против России.

Новый пакет помощи будет включать больше военной техники, включая артиллерийские боеприпасы, больше джавелинов и гаубиц. Зеленский сказал, что он и Байден говорили об «оружии большой дальности и о том оружии, которое еще может поставляться в Украину, даже если раньше оно не поставлялось». В своем выступлении Байден рассказал о стойкости украинского сопротивления.



Байден встретился с Зеленским, а также с первой леди Еленой Зеленской в ​​президентском дворце в Киеве. Исторический визит проходит всего за несколько дней до годовщины начала боев в Украине. Лидеры стран возложили цветы к мемориалу в память о погибших в конфликте украинцах.

Зеленский пригласил Байдена еще несколько месяцев назад, потому что он считает важным, чтобы лидер США видел ситуацию вблизи.

Первым о возможном визите Байдена сообщил журналист Bild Юлиан Репке: «Байден в Киеве. Город, который должен был находиться под контролем России 360 дней. Какой сильный знак диктатору Путину».

Завтра президент США будет в Польше. Визит продлится до 22 февраля. Там он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Президент выступит с речью в преддверии годовщины жестокого и не спровоцированного вторжения России в Украину, говоря о том, как Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, когда он защищает свою свободу и демократию, и как мы будем продолжать стоять с народом Украины столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении Белого дома.

ВВС пишет, что Польша намерена просить у США нарастить контингент американских войск в стране. Сейчас в стране 11 000 американских военных.

«Мы находимся в процессе обсуждения с администрацией президента Байдена вопроса о том, чтобы сделать присутствие войск более постоянным и увеличить их численность. Я очень благодарен за отправку новых систем Patriot и другого современного оружия и боеприпасов, потому что это тоже в какой-то степени является косвенным показателем присутствия»‎, — сказал Моравецкий.



