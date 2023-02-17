Крошечная страна НАТО смогла решить проблемы вооружения большой Украины

Вооруженные силы Люксембурга насчитывают 1000 военнослужащих, один грузовой самолет, два вертолета, используемых совместно с полицией, и менее 200 боевых машин пехоты. У Люксембурга нет танков, боевых самолетов или ракет ПВО Patriot. Все, что Люксембург смог отправить из своего арсенала в Украину, не подвергая риску собственную военную готовность – это 102 противотанковые ракеты и 20 000 патронов к пулеметам.

Поэтому Люксембург, страна с населением 645 000 человек, решил использовать свое финансовое богатство, чтобы попытаться купить оружие для Украины на открытом рынке. Прошлой весной страна подписала многомиллионную сделку на покупку 6 000 советских ракет для Украины (в итоге, правительство поставило 600 ракет).

В то время, когда западные запасы советского оружия и боеприпасов на исходе, действия Люксембурга позволяют взглянуть на сложную проблему снабжения Украины оружием, необходимым ей для сдерживания России до прибытия современных западных ракет, ракет и танков в конце этого года.

С начала войны Украина расходует боеприпасы с огромной скоростью, полагаясь на союзников для восполнения своих запасов. Но в Люксембурге нет производителей оружия, и правительство уже предоставило все, что оно могло себе позволить из своего собственного ограниченного арсенала.

Однако, решив внести более весомый вклад в военные усилия, Люксембург вскоре после российского вторжения создал команду из двух человек, занимающихся торговлей оружием. Они занялись поиском коммерческих рынков оружия в Европе и США.

«У нас маленькая страна, у нас нет большой армии, и наши запасы ограничены. – сказал в недавнем интервью министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш, который также является министром транспорта и заместителем премьер-министра страны. – Но у нас гибкая политика, поэтому мы можем купить на рынке то, что нужно, и доставить это прямо в Украину».

Бауш провел параллель с историей Люксембурга, который был захвачен во время Первой и Второй мировых войн: «Мы были оккупированы несколько раз в прошлом веке, поэтому мы очень хорошо понимаем, что это значит для тех, кто сейчас находится в Украине. Мы не можем позволить Путину делать то, что он хочет».

Большинство стран НАТО предоставляют оружие из своих собственных военных запасов, что является довольно простым процессом, но некоторые также приобретают оружие на коммерческих рынках. Это довольно мутный бизнес, особенно при покупке советского оружия, которое малопригодно для НАТО, – и у продавцов, которые обычно не хотят быть названными, опасаясь поставить под угрозу свой бизнес, разозлив Кремль.

Сотрудники нового подразделения Люксембурга по закупке оружия мало что знали об этом, когда занялись закупками оружия в Европе. Вскоре они обнаружили, что могут разместить заказ на советские ракеты БМ-21 «Град», которые изготовливают на заводе в Чехии. Но, как это часто бывает в непредсказуемом мире закупок оружия, сделка вскоре пошла наперекосяк.

В связи с высоким спросом на «Грады» после начала войны у чешского производителя закончились комплектующие. Что еще хуже, большинство поставщиков компании находились в России или странах, которые отказывались экспортировать комплектующие и не желали, чтобы они были использованы для помощи Украине. В итоге Люксембургу пришлось довольствоваться 600 ракетами, что составило одну десятую от первоначальной цели.

Однако, не все сделки страны провалились. По словам Бауша, ему удалось заключить контракт на поставку оружия и другой военной помощи для Украины на сумму около $94 млн от производителей из Великобритании, Франции, Польши и Нидерландов – что составило около 16% оборонного бюджета страны.

Но это ничтожная сумма по сравнению с миллиардами долларов помощи, которые такие державы НАТО, такие как Великобритания, Германия и США, предоставили Украине с февраля прошлого года. Только эти три страны обязались предоставить Украине военной помощи почти на $40 млрд.

Анна-Лена Хёгенауэр, доцент кафедры политологии и международных отношений Люксембургского университета, сказала, что правительство, похоже, борется со своими давними сомнениями по поводу военного вмешательства, несмотря на общественную поддержку Украины. «У Люксембурга меньше традиций и, конечно, меньше опыта участия в конфликтах. – говорит Хёгенауэр. – Это выходит из зоны комфорта маленького государства, которое не мыслит военными категориями».

Люксембург тратит на свои вооруженные силы меньше, чем любая другая страна НАТО, и был единственным государством в альянсе, которое в прошлом году выделило на национальную оборону менее 1% своего ВВП



Но Люксембург, чей ВВП превышает $130 000 на человека – самый высокий в НАТО – выделил Украине всего $25 млн в виде гуманитарной помощи и взносов в программы НАТО и стран Европейского союза, которые поддерживают Киев.

Это вызвало упреки со стороны союзников, которые в других случаях оказывали бы поддержку, особенно на фоне продолжающегося конфликта в Украине. «Быстро меняющийся контекст безопасности заставляет нас искать аргументы в пользу того, чтобы делать больше, а не причины, по которым это будет трудно сделать», – говорит американский посол в Люксембурге Томас М. Барретт.

Официальные лица в Люксембурге говорят, что все гораздо сложнее. Даже если правительство решит выделить больше денег для помощи Украине, в министерстве недостаточно людей, чтобы решить, как потратить деньги быстро и без риска, что они будут использованы не по назначению. Кроме того, остается проблема поиска оружия, которое можно приобрести.

В обширном интервью в этом месяце, в котором они настаивали на анонимности по соображениям безопасности, оба офицера рассказали о кропотливых, часто разочаровывающих переговорах с коммерческими брокерами, безуспешных звонках производителям и даже поиске в Google, чтобы найти оружие, которое необходимо Украине.

Боеприпасы остаются в списке, но иногда поиски заходят в тупик. Иногда цены завышены, в некоторых случаях появлялись другие покупатели – включая из стран-союзников – и закупали боеприпасы до того, как удавалось заключить сделку.

Однако некоторые сделки удавались, и люксембургские торговцы оружием быстро заключили контракт с тем же чешским производителем на покупку боеприпасов как натовского, так и советского калибра, которые должны быть поставлены весной этого года. Производитель, которого дилеры попросили не называть из соображений безопасности, продал им также 12 500 противотанковых советских гранат РПГ-7, и они уже были поставлены в Украину в первые месяцы войны.

По словам дилеров, возможности для переговоров по ценам невелики, учитывая, что оружие пользуется таким высоким спросом. И, если все пройдет гладко, что далеко не гарантировано, потребуется не менее двух недель для проверки, составления контракта и прохождения необходимых согласований.

Пока, по их словам, они не покупают оружие у государств Африки, Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, где много советских вооружений, из опасений, что оружие может быть слишком старым или из-за возможных требований о взятках.

Камиль Гранд, который до прошлого года был главным чиновником НАТО по оборонным инвестициям, сказал, что усилия Люксембурга являются примером того, как страны тихо работают, чтобы продолжать вооружать Украину, несмотря на сокращающиеся запасы, нехватку производства и ограниченные бюджеты.

Это своего рода «сватовство» между теми, у кого есть деньги, и теми, у кого есть возможности», – говорит Гранд.