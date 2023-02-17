Прозрения и заблуждения Кремля

FOREIGN AFFAIRS

Если бы Владимир Путин был президентом любой демократической страны, то те промахи, просчеты и неудачи на поле боя, которые он допустил в ходе войны с Украиной, уже давно стоили бы ему должности. Однако в России Путин по-прежнему находится на вершине власти. Он продолжает заниматься планированием военных действий, руководит действиями войск, лично работает над мобилизацией внутри страны и манипулируют общественным мнением за рубежом. Можно считать, что в какой-то мере в этой информационной войне он преуспел.

Война показала, насколько вся политическая система в России зависит от Путина. Сегодня, после 23 лет правления, его власть не имеет никаких сдержек и противовесов. Единственный институт государственной власти в России – это Кремль. «Я никогда бы не подумал, что мне будет не хватать Политбюро. – говорит бывший посол Финляндии в Москве Рене Нюберг. – В России не существует политической организации, которая была бы способна привлечь к ответственности президента и главнокомандующего». На Западе дипломаты, политики и аналитики застряли в петле обреченности – бесконечном споре между собой, выясняя, чего хочет Путин и как Запад может на него повлиять.

Определить реальные цели Путина может быть непросто; будучи антизападным автократом, он не любит публично раскрывать свои намерения. Но последний год дал некоторые достаточно ясные ответы на вопрос о его ценностях. После 24 февраля 2022 года мир узнал, что Путин хочет создать новую версию Российской империи, основанную на его симпатии к советской эпохе и его же интерпретациях истории. Само начало вторжения показало, что его взгляды на прошлые события могут спровоцировать его на действия, несущие страдания людям и целым странам. Одновременно стало ясно, что другие государства и акторы мало что могут сделать, чтобы удержать Путина от продолжения войны – поскольку он твердо намерен ее продолжать.

И все же события войны показали, что способы сдерживания Путина существуют, особенно если их предпринимает достаточно широкая коалиция государств. Также стало ясно, что Западу необходимо удвоить свои усилия по укреплению дипломатической и военной коалиции. Потому что даже сейчас, после года кровавой бойни, Путин все еще уверен, что сможет одержать победу.

НАЗАД В СССР

Год войны доказал, что корни убеждений Путина и его команды растут из советского прошлого и его нарративов. Политическое мышление Кремля – это старые советские концепции геополитики, сфер влияния и противостояния Востока и Запада. Для Путина эта война, по сути, является борьбой с Вашингтоном, подобной Корейской войне и другим конфликтам времен Холодной войны. Главным противником России является не Украина, а Соединенные Штаты. Путин ни разу не изъявил желания встретиться напрямую с президентом Владимиром Зеленским. Кремль хочет вести прямые переговоры о судьбе Украины с Вашингтоном с конечной целью заставить президента США подписать договор о будущем страны. В какой-то мере Путин копирует поведение Сталина во время Ялтинских переговоров, когда вместе с ним Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль определяли будущее стран Восточной Европы, даже не проводя консультаций со странами, которых их решения касались.

Для России Великая Отечественная война является стержнем и центральной темой конфликта в Украине



То, что год назад Путин делал акцент на избавлении Украины от «нацистов», уже отошло на второй план. В этом году в центре его внимания – победный исход 1945 года.



Послание Путина украинцам, россиянам и всему миру заключается в том, что победа будет за Россией и что Москва всегда побеждает, какой бы высокой ни была цена Действительно, начиная с новогодней речи 2023 года, Путин отбросил нарратив о войне в Украине как о специальной военной операции. По его словам, Россия ведет экзистенциальную борьбу за свое выживание против Запада. Он вновь обращается к старой советской тактике и практике 1940-х годов, чтобы сплотить российскую экономику, политический класс и общество в поддержку вторжения.

Путин способен извлекать уроки из неудач и адаптировать свою тактику, что также напоминает Сталина во время Второй мировой войны, когда Советский Союз отбросил нацистскую Германию в битве под Сталинградом. В сентябре 2022 года, когда Россия явно проигрывала на поле боя, Путин приказал мобилизовать 300 000 человек. Затем он объявил, что Россия аннексирует четыре территории Украины, за которые велись самые ожесточенные бои: Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье, изменив военную и политическую картину Европы и создав искусственную «красную черту». Путин неоднократно проводил изменения в военном руководстве России в критические моменты, и он яростно работал над тем, чтобы у России было достаточно оружия для ведения военных действий. Когда у ВС РФ начали заканчиваться некоторые виды вооружения, Путин закупил беспилотники в Иране и боеприпасы в Северной Корее.

Путин также несколько раз менял свою точку зрения на войну, чтобы заставить оппонентов гадать, как далеко он может зайти. Он и другие российские чиновники открыто заявляли, что вторжение в Украину – это имперская война и что в результате России снова расширит свои границы. Они утверждали, что четыре аннексированные украинские территории принадлежат России «навсегда», но затем говорили, что некоторые границы еще могут быть согласованы с Украиной. Как сообщают различные источники, в Кремле настаивают на полном захвате Донецкой и Луганской областей к концу марту – одновременно указывая на возможность нового наступления на Киев. На данном этапе конфликта реальные цели России остаются неясными даже для военных экспертов.

Ясно только одно: после более чем двух десятилетий пребывания у власти Путин научился играть людьми, группами и странами друг против друга и использовать их слабости в своих интересах. Он знает слабые места европейских и международных институтов, а также уязвимые места отдельных лидеров. Он знает, как использовать расколы в НАТО по поводу военных расходов и закупок. Он постоянно пользуется европейскими и американскими партийными разногласиями, чтобы распространять дезинформацию и манипулировать общественным мнением.

В самой России Путин оказался готов допустить инакомыслие со стороны «ястребов» и дебаты о войне, включая недовольство ее ходом сторонников войны и Z-блогеров. Но, хотя Путин умеет управлять внутренними конфликтами, он не всегда может контролировать содержание и тон этих разногласий, точно так же, как он не может контролировать события на поле боя. Некоторые внутренние оценки войны даже стали угрожающими для позиции Путина. На Западе уже начали предполагать, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в будущем может захватить власть. Число жертв войны в России приближается к 200 000 человек. По разным оценкам, за последний год из-за войны Россию покинуло около миллиона человек – либо потому, что они выступают против вторжения, либо просто избегая призыва в армию. В этом отношении мир узнал, что существуют некоторые пределы возможностей Путина по принуждению своих граждан, даже если этот массовый исход несогласных и оставляет в стране более спокойное большинство.

У российских противников войны, возможно, не было шансов остановить Путина от вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. И ни один из механизмов и практик США и Европы по поддержанию мира после Второй мировой войны и Холодной войны не оказал существенного влияния на принятие решений в Кремле, если вообще оказал. Тем не менее, публикация Соединенными Штатами рассекреченных разведданных перед 24 февраля прояснила цели мобилизации России и помогла проукраинской западной коалиции быстро консолидироваться после начала войны. Кроме того, прошедший год показал, что даже если Путина нельзя сдерживать, его можно убедить отказаться от определенных действий в конкретных ситуациях.

Даже такие стратегические партнеры России, как Китай и Индия, недовольны угрозами Путина применить ядерное оружие. Он согласился на поставки зерна из Украины после вмешательства со стороны ООН, Турции и африканских стран. Путин и Кремль по-прежнему стремятся сохранить поддержку стран-партнеров, что было продемонстрировано во время встречи G-20 в ноябре 2022 года на Бали, и Россия, похоже, по-прежнему не хочет полномасштабной борьбы с НАТО. Она избегает расширения военных действий за пределами Украины, в том числе не обстреливает колонны военных транспортов, прибывающие в страну из Польши и Румынии. Но на протяжении всей войны агрессивная риторика Москвы то усиливалась, то ослабевала. Бывший президент России Дмитрий Медведев, некогда считавшийся «умеренным», теперь играет роль путинского пса, периодически угрожая ядерным Армагеддоном.

Кремль откровенен в своей риторике, и никто в окружении Путина не заботится о связности изложения. Путин и Кремль готовы жертвовать жизнями не только украинцев, но и россиян. Никого не смущают методы, которые Россия использует для принуждения к участию в войне: от убийства дезертиров кувалдами до убийства бизнесменов, которые не поддерживают вторжение. Путина вполне устраивают репрессии против оппозиционеров, а также сбор людей для использования в качестве пушечного мяса по беднейшим российским регионам и тюрьмам.

Безжалостность по отношению к собственному народу соответствует и жестокости по отношению к Украине – Кремль объявил тотальную войну этой стране и ее гражданам



В течение года российская армия обстреливала украинскую гражданскую инфраструктуру и убивала людей в их домах, больницах, школах и магазинах. Российские войска пытали, насиловали и грабили людей в подконтрольных им украинских регионах. Путин и Кремль все еще верят, что они могут заставить страну подчиниться, пока там ждут помощи от Соединенных Штатов и Европы.

Кремль убежден, что Запад в конце концов устанет поддерживать Украину и там произойдут политические изменения, которые будут выгодны Москве. Его надежда – возвращение к власти популистов, которые откажутся от поддержки Украины. Путин также уверен, что в конечном итоге он сможет восстановить довоенные отношения России с Европой и что Россия будет снова частью экономических, энергетических, политических и силовых структур Европы, если продержится достаточно долго (как это удалось Башару Асаду). Именно поэтому Россия выглядит сдержанной в некоторых сферах политики. Например, она заинтересована в сотрудничестве с Норвегией и другими арктическими странами на архипелаге Шпицберген и в Баренцевом море, где Москва тщательно соблюдает международные соглашения и двусторонние договоры. Россия не хочет, чтобы война испортила всю ее внешнюю политику.

У Путина есть вполне рациональные основания думать, что это возможно. Только 34 страны ввели санкции против России, и она по-прежнему имеет рычаги влияния на многие страны мира. В первую очередь, это страны пост-советского пространства, но Россия продолжает налаживать связи в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что Китай, Индия и другие ключевые государства глобального Юга периодически выражают недовольство поведением Москвы,

они воздержались при голосовании по резолюции с осуждением вторжения в ООН. С начала конфликта торговля между Россией и этими странами даже увеличилась, и с некоторыми весьма значительно. Кроме того, 87 стран по-прежнему предлагают российским гражданам безвизовый въезд, включая Аргентину, Египет, Израиль, Мексику, Таиланд, Турцию и Венесуэлу. Российские нарративы о войне получили распространение на глобальном Юге, где Россия часто имеет большее влияние, чем Запад, – и уж точно большее, чем Украина.

РАЗМЫВАНИЕ ГРАНИЦ ДОБРА И ЗЛА

Одна из причин, почему Запад не может в противодействовать российской пропаганде и операциям влияния за пределами Европы заключается в том, что он не смог сформулировать свой собственный последовательный нарратив о войне и четко объяснить, почему необходимо поддерживать Киев. Американские и европейские политики часто говорят о риске пересечь «красную черту» и спровоцировать Путина, но Россия сама не только перечеркнула урегулирование в Европе после Холодной войны, но и переступила «красную черту» мира, каким он был после 1945 года. Запад не смог четко заявить об этом после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Вялая политическая реакция и очень ограниченные санкции после 2014 года заставили поверить Кремль в то, что он может пойти и дальше в захвате украинских территорий. Западные дебаты о необходимости ослабления России, о важности свержения Путина для достижения мира, о том, должны ли демократии объединяться против автократий, и о том, должны ли другие страны выбирать сторону, запутали то, что должно было быть ясным с самого начала: Россия нарушила территориальную целостность независимого государства, признанного всем международным сообществом. Россия также нарушила Устав ООН и основополагающие принципы международного права. Если бы ей удалось полностью захватить Украину, суверенитет и территориальная целостность других государств, будь то Запад или глобальный Юг, оказались бы под угрозой.

Тем не менее, за год западные дебаты о войне мало изменились. Американские и европейские взгляды по-прежнему определяются тем, как отдельные комментаторы видят Соединенные Штаты и их глобальную роль, а не действиями России. Антивоенные взгляды часто отражают цинизм в отношении мотивации Соединенных Штатов и глубокий скептицизм в отношении суверенных прав Украины. Когда после 1991 года Россия была признана единственным государством-преемником Советского Союза, другие бывшие советские республики, такие как Беларусь и Украина, оказались в серой зоне.

Некоторые аналитики утверждают, что интересы безопасности России превосходят интересы всех остальных из-за ее размеров и исторического статуса. Они утверждают, что Москва имеет право на признанную сферу влияния, как и Советский Союз после 1945 года. Используя такую трактовку, некоторые эксперты даже согласились, что расширение НАТО после Холодной войны и нежелание Украины выполнять Минские соглашения являются casus belli. Они считают, что Украина в конечном итоге является бывшим российским регионом, который должен быть вынужден смириться с потерей своей территории.

На самом деле, после распада СССР Европа вышла за рамки концепции сфер влияния Востока и Запада, сложившихся в 1940-х годах



Для большинства европейцев Украина – это независимое государство, которое ведет войну за выживание после неспровоцированного нападения на его суверенитет и территориальную целостность.

Эта война касается не только Украины. Киев также сражается, чтобы защитить другие страны. Для таких стран, как Финляндия, это вторжение кажется повторением истории. Украинцы и те, кто на их стороне, понимают, что если Россия одержит победу в этом конфликте, аппетиты Путина к экспансии не ограничатся украинской границей. Страны Балтии, Финляндия, Польша и многие другие страны, которые когда-то были частью российской империи, также могут оказаться под угрозой

Западным правительствам необходимо укрепить этот нарратив, чтобы противостоять кремлевской пропаганде. Они должны сосредоточиться на укреплении устойчивости Европы и НАТО наряду с устойчивостью Украины, активизировать свои международные дипломатические усилия, в том числе в ООН, чтобы не допустить применения ядерного оружия, эскалации на поле боя с целью захвата новых территорий или новой попытки нападения на Киев. Запад должен дать ясно понять, что ущерб отношениям России с Европой скоро может стать непоправимым. Мир не всегда может сдержать Путина, но более жесткие дипломатические меры могут помочь подтолкнуть его к сдерживанию агрессии и, в конечном итоге, к согласию на переговоры.

События последнего года доказали, что прогнозы имеют мало пользы и ценности. Мало кто, например, ожидал войны, и никто точно не знает, что ждет нас в 2023 году. Но это касается и Путина. Сегодня кажется, что он контролирует ситуацию, но Кремль могут ожидать и неприятные сюрпризы. События часто разворачиваются драматично, и, как уже показала война, многое идет не по плану.





Фиона Хилл (Fiona Hill) – старший научный сотрудник Центра США и Европы программы внешней политики Института Брукингса. С 2017 по 2019 год она была старшим директором по Европе и России в Совете национальной безопасности США.

Анджела Стент (Angela Stent) – старший научный сотрудник Института Брукингса и почетный профессор Джорджтаунского университета. С 1999 по 2001 год она работала в Управлении по планированию политики Государственного департамента.