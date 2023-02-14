«Если война, называйте войну своим именем»‎: с последним словом выступила Мария Пономаренко

Журналистка RusNews Мария Пономаренко выступила с последним словом в Ленинском суде Барнаула. Прокурор требует назначить ей девять лет колонии и запретить журналистскую деятельность за распространение «фейков»‎ об армии за посты о драмтеатре в Мариуполе.

Приговор журналистке вынесут завтра утром. SOTA опубликовала ее последнее слово. Просить о снисхождении Мария Пономаренко не стала и добавила, что все ничто по сравнению с угрозой ядерного конфликта. В суд журналистка пришла с желтой звездой с надписью «Оппозиционерка. Патриотка. Пацифистка».

«Если бы я совершила настоящее преступление, тогда бы можно было просить о снисхождении, но, опять же, в силу своих морально-этических качеств я не стала бы этого делать. Наоборот, требовала бы максимально суровое наказание. Для того чтобы доказать мою невиновность, достаточно открыть Конституцию и прочитать.

Что у нас вообще происходит в стране? Если война, называйте войну своим именем — войной. Тогда применяйте военную цензуру. На каком основании ко мне применяется военная цензура? Я имею право говорить слово «война», потому что меня судят по законам военной цензуры.

Патриотизм — это любовь к родине. Она не должна выражаться в поощрении преступлений. Коррупция — это преступление. Нападение на соседа — это преступление, оно квалифицируется в нашем Уголовном кодексе.

Символы V и Z должны быть стерты, а те, кто налепил их на нашу технику — должны сесть. Это плевок на Великую Отечественную, это целый спектр очень тяжких статей.

Никогда ни один режим тоталитарный не был так крепок, как перед крахом.

Наш президент любит пословицы. Хочу напомнить ему несколько:

Рыба гниёт с головы.

Насильно мил не будешь.

Сила есть — ума не надо.

Совравший раз, соврет не единожды»‎, — говорила журналистка.

Фото: SOTA