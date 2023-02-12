В Казани провели пикет против цензуры и за свободу слова

Жители Казани вышли на пикет против цензуры. Они высказались за свободу слова, против цензурирования книг, пишет SOTA.
Пикет прошел в сквере Карима Тинчурина — репрессированного в 1938 году основателя татарского театра.
Активисты вышли с плакатами «Мнение не преступление», «Добрым словам — свободу», «Цензура книг — дикость», «Цензура книг и речи — это тоталитаризм. Мы против». Были и отсылки к антиутопиям «Не доводите до 451», «1984 не надо повторять».
Среди участников был и социолог Искандер Ясавеев*, недавно освободившийся после трех суток ареста за колонку.
Фото: SOTA
*Искандера Ясавеева Минюст России считает «иноагентом».