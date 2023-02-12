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#Новости

В Казани провели пикет против цензуры и за свободу слова

12.02.2023

Акцию согласовали власти

Жители Казани вышли на пикет против цензуры. Они высказались за свободу слова, против цензурирования книг, пишет SOTA

Пикет прошел в сквере Карима Тинчурина — репрессированного в 1938 году основателя татарского театра. 

Активисты вышли с плакатами «Мнение не преступление»‎, «Добрым словам — свободу»‎, «Цензура книг — дикость»‎, «Цензура книг и речи — это тоталитаризм. Мы против»‎. Были и отсылки к антиутопиям «Не доводите до 451», «1984 не надо повторять».

Среди участников был и социолог Искандер Ясавеев*, недавно освободившийся после трех суток ареста за колонку. 


Фото: SOTA


*Искандера Ясавеева Минюст России считает «иноагентом»‎. 



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