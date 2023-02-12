В Барнауле на митинг против повышения тарифов ЖКХ вышли около 600 человек

В Барнауле около 600 человек вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ. Как пишет «Тайга.Инфо»‎*, они требуют от прокуратуры проверить обоснованность стоимости коммунальных услуг.

Участники акции приняли резолюцию с требованиями запретить региональным властям повышать тарифы на ЖКУ и вернуть планку повышения цен на установленный правительством уровень в 9%. Митингующие также обратились в прокуратуру с требованием проверить обоснованность изменения цен в декабре 2022 — январе 2023 годов.

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.