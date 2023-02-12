Доносчик — герой нашего времени

Гибридный тоталитаризм перешел в новую фазу: всеобщее подчинение и тотальный конформизм (Gleichschaltung), которого добиваются власти массированной пропагандой и репрессиями, дополняется добровольными действиями в пользу государства. Например, представитель Минюста предложил гражданам, которые понимают, что они иностранные агенты, добровольно сдаваться компетентным органам. А от бизнеса государство требует добровольную единовременную выплату в бюджет, ибо денег не хватает на непроизводительные военные расходы.

Собственно, мотив добровольности уже появлялся — призывы добровольно идти на верную смерть в окопы, чтобы смыть грехи или погибнуть за Путина, а не от водки, уже звучали. Государство, как и в советские времена, хочет от граждан денег и их тел. И того и другого вечно не хватает для решения «оборонных» и народнохозяйственных задач. Исторически у людей забирали деньги на облигации государственного займа, в ходе принудительного обмена купюр, а тела отправлялись на целину, на строительство БАМа, в армию, в Афганистан и другие точки, где проходили «дальние рубежи Родины». Сейчас эту традицию решили поддержать за счет добровольцев-иноагентов и добровольцев-бизнесменов.

государство приобретает дальнейшую порчу нравов, ожесточенность «публики», злорадство грубой толпы, ее сознательно пестуемое единомыслие — без всего этого, без этого массового имморализма, трусливого подчинения таким же трусливым и бездумным чиновникам путинскому режиму не устоять



Добровольные стукачи и активные соглашатели — новая старая человеческая порода. Актер Александр Филиппенко занимает антивоенную позицию — контракт с 78-летним классиком расторгает Театр Моссовета. Непристойная травля кумира нескольких поколений 84-летней Лии Ахеджаковой, преследование с намеками на вмешательство вагнеровцев (ими и их кувалдой теперь пугают инакомыслящих), которое никто не останавливает хотя бы из уважения к пожилой женщине, заканчивается отменой последнего ее блистательного спектакля в Театре «Современник» «Игра в джин». Как и случае закрытия разных СМИ теряет зритель (слушатель, читатель), а государство приобретает… что? Вероятно, дальнейшую порчу нравов, ожесточенность «публики», злорадство грубой толпы, ее сознательно пестуемое единомыслие — без всего этого, без этого массового имморализма, трусливого подчинения таким же трусливым и бездумным чиновникам путинскому режиму не устоять.

И снова жалобы и письма «трудящихся», озлобленных маргиналов, которые чувствуют себя наконец-то хозяевами положения. Полубезумные доносчики приходятся как нельзя кстати — и вот уже уволен директор Третьяковки Зельфира Трегулова — развеска картин, с точки зрения бдительного гражданина, не соответствует традиционным духовно-нравственным ценностям. Но им не соответствует все живое, талантливое, известное всей стране в течение десятилетий, продуктивное. И все по-настоящему духовное и нравственное. Донос и бездумное, а иной раз и услужливо-агрессивное послушание — априори безнравственны.

Для дикости широко распахнуты ворота, теперь ничто не стыдно, все позволено — вот и потекла человеческая низость бурным потоком, вне зависимости от возраста доносчика, берущего на себя функции морального карателя



Дальнейшее погружение в абсурд неизбежно, он не знает границ: надо теперь, оказывается, отредактировать любимую миллионами в течение десятилетий «Иронию судьбы» — вырезать Барбару Брыльску, ибо она вступилась за Ахеджакову. Отнюдь не Путин просил доносчиков проявить творческое мышление — это они сами. Предложение поступило от депутата Ольги Занко, 1990 года рождения. Для дикости широко распахнуты ворота, теперь ничто не стыдно, все позволено — вот и потекла человеческая низость бурным потоком, вне зависимости от возраста доносчика, берущего на себя функции морального карателя. Политический авторитаризм всегда идет рука об руку с худшим в человеке.

Социальной нормой в результате года «спецоперации» стало не только насилие и символ его — кувалда и «кремлевский повар», но и доносительство и поддержка всего того, что делает власть с теми, кто способен еще самостоятельно мыслить или пытается вести себя свободно в несвободной стране. Это окончательное пробуждение старых тоталитарных рефлексов, которые находились в спящем состоянии, но режиму удалось их разбудить. И получить массовую поддержку — активную и равнодушную, агрессивную и пассивную, громогласную или молчаливую, но поддержку. Таково свойство автократии — тиран должен быть поддерживаем массой.

Это не исключительно российское свойство — любой народ, попавший под власть автократии, начинает свое «бегство от свободы». И тем самым разделяет ответственность с автократом за то, что тот делает. «Вначале (войны. — А.К.) всегда царит бурное ликование, будь то на трибунах… стадиона, будь то на улицах Ростока, Брикстона, Багдада или Белграда. Разжигатели войны нередко с огромным перевесом выигрывали выборы… Лишь позже, много позже ответственность за совершенные преступления сваливают… на того или иного бесноватого фюрера. Но кто, как «ни в чем не повинные мирные граждане» нянчили разноликих фюреров, аплодировали им, молились за них?... Это не посланцы с другой планеты, а представители коллектива, который начиняет их злобой, жестокостью, жаждой мести».

Это фрагмент из книги о свойствах войны немецкого мыслителя Ханса-Магнуса Энценсбергера, опубликованной 30 лет назад, когда в разных уголках земли разгорались пожары гражданских войн. То, что разгорелось сейчас — какой-то причудливый гибрид гражданской войны (раз уж речь идет о том, что русские и украинцы это «один народ») и третьей мировой, баталии империализма с модернизированным миром, архаики и современности. Группу поддержки этой битвы, особенно внутри страны, составляют добровольные доносчики и активные соглашатели.

*Андрея Колесникова Минюст России считает «иноагентом».