Сможет ли Путин победить в войне?

POLITICO

«Я злой и страшный, с когтями и зубами», – именно так, по словам бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, президент Путин отреагировал на критику применения химического оружия его союзником Башаром Асадом в Сирии. Главный советник Кэмерона по внешней политике Джон Кассон вспоминает ответ Путина на британские аргументы против использования химоружия. Он объяснил, что для достижения успеха в Сирии необходимо использовать варварские методы, как это делали США в тюрьме Абу-Грейб в Ираке. «Я бывший сотрудник КГБ», – напомнил Путин.

Конечно, эти слова были сказаны наполовину в шутку, но, как всегда, за шутками президента России стоят и угрозы. Путин доказал, что и в Украине он готов использовать страх как оружие – однако, это не принесло ему быстрой победы.

Как считают военные эксперты, очень скоро Путин начнет зимнее наступление. По всем признакам, он будет бороться «зубами и когтями», чтобы спасти Россию – и себя – от дальнейшего унижения. Однако сможет ли бывший сотрудник КГБ добиться успеха? Сможет ли Россия выиграть войну против Украины перед лицом мощного сопротивления украинцев?

Энциклопедия ошибок

С самого начала войны российская армия совершала просчеты и ошибки. Кремль недооценил сопротивление Украины, переоценил возможности собственных сил и не смог предугадать масштабы военной и экономической поддержки, которую Украина получит от США и европейских стран.

Киев не пал за несколько дней, как планировали в Кремле, а летом и осенью российские войска были отброшены назад, и к ноябрю Украина вернула себе более половины территории, захваченной у нее в первые недели вторжения. Россия была вынуждена вступить в дорогостоящую и затяжную войну, которая даже вызвала разногласия в военно-политическом истеблишменте страны и привела к открытому противостоянию в Кремле.

Единственная победа российских войск за последние месяцы была одержана в январе, когда украинцы отступили из города Соледар в Донецкой области. И есть признаки того, что ВС РФ находятся на пороге еще одной победы в Бахмуте, который, вероятно, скоро перейдет в их руки.

Однако, несмотря на большие потери, которые понесли обе стороны, эти победы не более, чем символические успехи. С тактической точки зрения ни одна из этих побед не является значительной. В частном порядке западные военные говорят, что президенту Владимиру Зеленскому было бы лучше отступить раньше от Соледара и Бахмута, точно так же, как ВС РФ в ноябре оставили безнадежные в военном отношении позиции под Херсоном.

Для реального перелома на войне в ближайшие недели Путин, вероятно, отправит свои войска, пополненные мобилизованными резервистами, в новое крупное наступление. В Киеве ожидают, что наступление начнется еще до весны. В последние дни на всех пресс-конференциях министр обороны Алексей Резников говорит, что Россия вполне может иметь в резерве до 500 000 солдат, готовых к наступлению. По мнению Резникова, оно может начаться примерно в день первой годовщины войны 24 февраля.

Другие украинские военные считают, что наступление будет в марте – до прибытия «Леопард-2» и других западных танков. В субботу Зеленский предупредил украинцев, что страна вступает в «период, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил, чтобы сломить нашу оборону».

Вероятно, главный удар наступления придется на Донбасс. Сотрудник военной разведки Украины Андрей Черняк сказал в интервью газете Kyiv Post, что «российские оккупационные силы перебрасывают на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, оружие и военную технику. По данным военной разведки, Путин отдал приказ захватить все территории Донецкой и Луганской областей к концу марта».

Существуют и другие сценарии, отчасти нацеленные на отвлечение внимания от направления главного удара. Возможно, будет предпринята попытка повторения наступления на Киев в феврале прошлого года из Беларуси, а также на запад от столицы в направлении Винницы. Однако в настоящее время в Беларуси находится только 12 000 российских солдат, которые якобы проводят совместные учения с белорусскими военными, и этого вряд ли достаточно для проведения военных операций.

«Новое нападение на Киев не имеет смысла. – считает эксперт вашингтонского Центра новой американской безопасности Майкл Кофман. – Операция по прерыванию линий снабжения на западе или захвату атомной электростанции в Ровно осуществимы, но для этого нужны гораздо более крупные силы, чем те, которые Россия сейчас развернула в Беларуси».

Куда именно будут направлены основные удары ВС РФ на 600-километровой линии фронта в Донбассе, пока неясно



Западные военные аналитики не ожидают, что Россия будет наступать по всему фронту – скорее всего, она начнет наступление в двух или трех направлениях, сосредоточившись на некоторых ключевых населенных пунктах и городах на юге от Донецка, на Кременной и Лимане в Луганской области, а также в Запорожье, откуда поступают сообщения об усиленном наращивании российских войск и техники.

В Луганской области российские войска выселяют жителей из населенных пунктов вблизи линии фронта. Украинский губернатор области Сергей Гайдай считает, что выселения направлены на то, чтобы избавиться от возможных украинских агентов и тех местных жителей, которые помогают украинской артиллерии. «Идет активная переброска (российских войск) в регион, и они определенно готовятся к чему-то на восточном фронте», – говорит Гайдай.

По мнению Резникова, российское наступление будет вестись одновременно с востока и юга – на юге на Запорожье, а также в Донецкой и Луганской областях. Генеральный штаб Украины сообщил на брифинге во вторник, что на этих направлениях российские войска проводили ограниченные операции в пяти точках вдоль линии фронта. Они также атаковали в районах Купянска в Харьковской области, а также Лимана, Бахмута, Авдеевки и Новопавловки на востоке от Донецка.

Общевойсковая война

Однако ВС РФ вряд ли удастся добиться успехов, если они не смогут исправить два основных недостатка, которые до сих пор преследовали их военные операции – плохое материально-техническое обеспечение и неспособность координировать действия пехоты, бронетехники, артиллерии и авиации, иначе говоря, вести общевойсковую войну. Объявляя в январе о назначении командующим российскими силами в Украине генерала Валерия Герасимова – бывшего начальника Генштаба – министерство обороны России подчеркнуло «необходимость организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск».

По оценке Кофмана, проблемы России с логистикой, возможно, в значительной степени преодолены. «В российской логистике произошло достаточно много реорганизаций, и произошла адаптация. – говорит он. – На мой взгляд, разговор о российских логистических проблемах в целом страдает от слишком большого количества упоминаний случайных фактов и банальностей. Многое будет зависеть от того, насколько Герасимову удалось научить свою армию правилам общевойсковой войны. Есть большие сомнения, что у него было достаточно времени». Кофман считает, что украинской армии «надо стремиться истощить российский наступательный потенциал, а затем этой весной перехватить инициативу. Российская оборона в целом может оказаться очень слабой после того, как будут израсходованы боеприпасы, лучшие войска и техника». Кофман предсказывает, что российское наступление «может оказаться недостаточно эффективным».

Как ни странно, с Кофманом соглашаются российские Z-блогеры. Они ратуют за дополнительную мобилизацию, утверждая, что она необходима для прорыва на фронте. Игорь Гиркин, сыгравший ключевую роль в аннексии Крыма, а затем на Донбассе, утверждает, что для того, чтобы преодолеть оборону Украины, потребуется несколько волн призывов.

Западные военные эксперты считают, что в настоящее время Украина и Россия располагают примерно одинаковым количеством солдат



Это означает, что генералу Герасимову понадобится гораздо больше, если он хочет достичь соотношения 3:1, которое, согласно военным доктринам, необходимо для успеха в наступлении.

С другой стороны, если их сконцентрировать, у России может оказаться достаточно сил для некоторых «шоковых успехов». Бывший командир британской пехоты полковник Ричард Кемп предсказывает «значительные успехи России в ближайшие недели». Как написал Кемп, «Мы должны быть реалистами в том, насколько плохо могут развернуться события – в противном случае шок может подорвать решимость Запада». Его опасения заключаются в том, что если ВС РФ смогут добиться значительных территориальных успехов на Донбассе, то, скорее всего, западные союзники усилят давление на Киев, убедив его пойти на переговоры.

В то же время, недостаток живой силы в российской армии побуждает других аналитиков думать, что если решимость Запада сохранится, то осторожность самого Путина уменьшит шансы России на победу в войне.

В докладе Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), опубликованном на этой неделе, говорится, что «нерешительность Путина в военное время демонстрирует его желание избежать рискованных решений, которые могут угрожать его правлению или вызвать военную эскалацию. При том, что для достижения его максималистской и нереалистичной цели – полного завоевания Украины – ему неизбежно потребуется принять на себя дальнейшие риски».

Путин может казаться «злым и страшным», но, по мнению ISW, он «по-прежнему избегает проводить важные изменения в российской армии, которые необходимы для победы в войне».