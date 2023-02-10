Основательницу фонда «Свободная Бурятия»‎ Александру Гармажапову* объявили в розыск

Журналистка и правозащитница, основатель фонда «Свободная Бурятия»‎ Александра Гармажапова* рассказала «Медиазоне»‎*, что ее объявили в розыск. По какой статье УК — в карточке не сообщается.

Ее фонд помогает военным из Бурятии расторгнуть контракты с Минобороны и вернуться домой. Также «Свободная Бурятия»‎ помогала мобилизованным и эмигрировавшим из России.

Гармажапова* предположила, что уголовное дело могли возбудить по статье о военных «фейках» (ст. 207.3 УК). Об этом писали провластные Telegram-каналы. Они же опубликовали дату ее отъезда из России, но с ошибкой в годе. В открытом доступе этих данных не было.

*«Медиазону»‎ и Александру Гармажапову Минюст России считает «иноагентами»‎.