Антон Долин* об оспаривании статуса «иноагента»

Иноагентский статус лишает меня возможности вести просветительскую деятельность, чем я очень активно занимался на самых разных российских площадках. Сейчас это ставит под угрозу не только меня, но и организаторов подобных мероприятий. Поэтому такого рода деятельность я прекратил.

Единственной площадкой, где я продолжаю заниматься делом своей жизни, остаётся YouTube. Но он, как известно, живет за счет рекламных поступлений — а рекламодатели гораздо менее охотно идут размещать рекламу в каналах, авторы которых являются иноагентами: статус этот считается токсичным и потенциально заразным.

Вся моя работа на протяжении долгих лет заключалась в том, чтобы пропагандировать российское искусство в России и за ее пределами. Я являюсь давним испытанным агентом русской культуры, а вовсе не иностранным агентом. Поражая в правах меня, государство поражает в правах эту самую культуру. Как бы помпезно это ни звучало — это факт.

Формулировка «иностранный агент» противоречит Конституции РФ и здравому смыслу, и в оспаривании этого дискриминационного статуса я вижу защиту своего человеческого и профессионального достоинства. Ни на что не рассчитываю в суде, но надеюсь на восстановление справедливости. Рано или поздно, уверен, это произойдёт.

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Оспорить статус «иноагента»‎ Долину* помогают юристы «Первого отдела»‎. Включение в реестр осложнило Долину работу, особенно просветительскую, которую он считает для себя самой важной.

Оригинал.

*Антона Долина Минюст России считает «иноагентом»‎.

Фото: соцсети.