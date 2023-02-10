Илья Яшин*: «Хочу показать то, что вижу я»‎

Уже почти семь месяцев я провёл в неволе. Моя жизнь сейчас — это тюрьмы, столыпинские вагоны, прокуренные сборки и люди с поломанными судьбами. Целый мир, отгороженный колючей проволокой и решётками.

Никому из вас, друзья, не желаю здесь оказаться, но всё же хочу показать то, что вижу я.

Подростком я учился в художественной школе, однако с 14 лет, кажется, ничего не рисовал. А в тюрьме решил снова попробовать и хотя бы отчасти передать весь этот мрачный колорит.

Не судите строго.

Оригинал.

*Илью Яшина Минюст России считает «иноагентом»‎.