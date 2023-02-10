Close

#В блогах

Илья Яшин*: «Хочу показать то, что вижу я»‎

10.02.2023

Политик опубликовал свои рисунки из СИЗО

Уже почти семь месяцев я провёл в неволе. Моя жизнь сейчас — это тюрьмы, столыпинские вагоны, прокуренные сборки и люди с поломанными судьбами. Целый мир, отгороженный колючей проволокой и решётками. 

Никому из вас, друзья, не желаю здесь оказаться, но всё же хочу показать то, что вижу я. 

Подростком я учился в художественной школе, однако с 14 лет, кажется, ничего не рисовал. А в тюрьме решил снова попробовать и хотя бы отчасти передать весь этот мрачный колорит. 

Не судите строго.


Оригинал.


*Илью Яшина Минюст России считает «иноагентом»‎. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.