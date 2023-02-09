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#Новости

Кемеровскому журналисту запросили 11 месяцев исправительных работ по делу о «фейках»‎

09.02.2023

Андрей Новашов виновным себя не признает

«Сибирь.Реалии»‎* сообщила, что в Кемерово прокурор запросил 11 месяцев исправительных работ по делу о «фейках»‎ про армию (ч.1 ст.207.3 УК РФ) Андрею Новашову. Ему вменяют репост статьи о Мариуполе.

Помимо исправительных работ прокурор просит запретить журналисту два года размещать какие-либо материалы в интернете. О том, входит ли сюда запрет на работу в печатных изданиях, защита не знает.

Журналист отрицает вину. Его адвокат настаивает, что опровергнуть «заведомо ложную»‎ информацию невозможно, потому что нет официальных данных о жертвах среди гражданских в Украине. Защита обращалась с таким запросом в Минобороны, но погибших мирных жителей в ведомстве не считают. 

Фото: «Сибирь.Реалии»*

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎. 



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