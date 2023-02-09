Кемеровскому журналисту запросили 11 месяцев исправительных работ по делу о «фейках»‎

«Сибирь.Реалии»‎* сообщила, что в Кемерово прокурор запросил 11 месяцев исправительных работ по делу о «фейках»‎ про армию (ч.1 ст.207.3 УК РФ) Андрею Новашову. Ему вменяют репост статьи о Мариуполе.

Помимо исправительных работ прокурор просит запретить журналисту два года размещать какие-либо материалы в интернете. О том, входит ли сюда запрет на работу в печатных изданиях, защита не знает.

Журналист отрицает вину. Его адвокат настаивает, что опровергнуть «заведомо ложную»‎ информацию невозможно, потому что нет официальных данных о жертвах среди гражданских в Украине. Защита обращалась с таким запросом в Минобороны, но погибших мирных жителей в ведомстве не считают.

Фото: «Сибирь.Реалии»*

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.