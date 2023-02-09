«Вдовы из Донбасса»‎ оказались подставными

Накануне соратник Игоря Стрелкова Евгений Скрипник вручил шубы вдовам Донбасса. Но по информации «Феминистского антивоенного сопротивления»‎* (ФАС*), часть женщин оказалась подставными: такое часто бывает при съемке подобных видео, сказала она.

На опубликованном видео женщины благодарили «от чистого сердца»‎ за «такую возможность»‎. Сообщалось, что из Москвы от «Русского актива Москвы»‎ привезли 21 шубу.

«Мы сегодня получили неожиданно такую помощь, очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Спасибо, что позаботились о нас и передали помощь сюда на Донбасс. Не каждый думал, что будет такая возможность», — сказала одна из женщин на видео.

Одна из женщин на видео рассказала ФАС*, что у нескольких женщин после съемок видео шубы отобрали: якобы они плохого качества и их заменят. После сказали, что «подарки»‎ вдовам не вернут.

Ненастоящими оказались и сами «вдовы»‎. Женщинам о раздаче сообщили на работе: там же сказали, что нужно говорить на видео. Связавшаяся с ФАС* участница ролика сказала, что это частая практика — и что часто вдовы на фото и видео оказываются ненастоящими.

«Такое часто бывает, что-то привозят с Москвы и снимают, мы всегда благодарны», — рассказала она.

*«Феминистское антивоенное сопротивление»‎ Минюст России считает «иноагентом».‎