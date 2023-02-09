«Вдовы из Донбасса»‎ оказались подставными

Накануне соратник Игоря Стрелкова Евгений Скрипник вручил шубы вдовам Донбасса. Но по информации «Феминистского антивоенного сопротивления»* (ФАС*), часть женщин оказалась подставными: такое часто бывает при съемке подобных видео, сказала она.
На опубликованном видео женщины благодарили «от чистого сердца» за «такую возможность». Сообщалось, что из Москвы от «Русского актива Москвы» привезли 21 шубу.
«Мы сегодня получили неожиданно такую помощь, очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Спасибо, что позаботились о нас и передали помощь сюда на Донбасс. Не каждый думал, что будет такая возможность», — сказала одна из женщин на видео.
Одна из женщин на видео рассказала ФАС*, что у нескольких женщин после съемок видео шубы отобрали: якобы они плохого качества и их заменят. После сказали, что «подарки» вдовам не вернут.
Ненастоящими оказались и сами «вдовы». Женщинам о раздаче сообщили на работе: там же сказали, что нужно говорить на видео. Связавшаяся с ФАС* участница ролика сказала, что это частая практика — и что часто вдовы на фото и видео оказываются ненастоящими.
«Такое часто бывает, что-то привозят с Москвы и снимают, мы всегда благодарны», — рассказала она.
*«Феминистское антивоенное сопротивление» Минюст России считает «иноагентом».