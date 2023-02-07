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#Новости

Главные новости политики 7 февраля

07.02.2023

На фронте: Минобороны сообщило о взятии нескольких населенных пунктов, в Киев прибыл министр обороны Германии, Иран отрицает планы по строительству завода в Татарстане 
Репрессии: у «Новой газеты»‎ отозвали лицензию СМИ, журналистке Марии Пономаренко запросили девять лет за «фейки»‎ об армии, Андрея Пивоварова не могут найти три недели
В России: срочников хотят брать в миротворцы, турпоток иностранцев снизился на 96,1%, МИД потребовал от посольства США «не вмешиваться во внутренние дела России», Кадыров угрожает Польше «денацификацией»‎
В мире: в Турции и Сирии продолжают бороться с последствиями землетрясений, погибло более 5000 человек, Финляндия может вступить в НАТО без Швеции

На фронте

  • Минобороны России заявило о захвате семи населенных пунктов в Украине, пишет ТАСС. Это Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. Но о захвате Соледара министерство и Евгений Пригожин писали еще в январе. ВСУ подтвердили отступление только отсюда. 

  • Министр обороны Сергей Шойгу считает, что США втягивают страны НАТО в конфликт в Украине из-за поставок оружия. Союзники отрицали, что участвуют в боях в Украине. 

  • Представитель МИД Ирана Насер Канани отрицает планы по строительству завода по производству иранских дронов в России. Об этом вчера писала The Wall Street Journal. По сведениям журналистов, завод может появиться в Елабуге, Татарстан. Канани считает, что «крупнейшие экспортеры оружия и военной техники одной из сторон хотят ввести в заблуждение»‎ общественность. Новости он назвал фальшивыми. 

  • Министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Визит Писториуса, пишет DW*, ранее не анонсировался. Он заявил, что Киев получит больше 100 танков Leopard 1A5, Der Spiegel подтвердил информацию о 178 танках Leopard 1. Немецкими танками к первому или второму кварталу 2024 могут оснастить три батальона. Резников, как предполагалось ранее, не ушел в отставку. 

  • Двое солдат пострадали из-за атаки беспилотника в Брянской области. Срочник и командир ранены. 

  • Выжившие в Макеевке мобилизованные пожаловались на командование. После атаки они два дня жили как придется, а теперь их батальон расформировали. Хотя военные говорят, что они стали друг другу «как семья»‎. 

  • СБУ обвинила жену Виктора Медведчука Оксану Марченко в финансировали Росгвардии и МВД России. Под видом «охраны имущества»‎ Медведчука в Крыму российским структурам перечислили около 50 млн гривен

Репрессии

  • Суд лишил свидетельства о регистрации СМИ «Новую газету»‎ и «Новую рассказ-газету»‎. По первому делу формальной причиной ликвидации издания стала непередача устава редакции. По второму — в РКН решили, что журнал не выходит в свет. На рассмотрение жалоб журналистов судье потребовалось по пять минут. С сегодняшнего дня решение суда вступило в силу. 

  • Журналистке Марии Пономаренко в Барнауле суд запросил девять лет колонии по обвинению в «фейках»‎ про армию. 

  • В России впервые возбудили уголовное дело об отсутствии маркировки «иностранного агента»‎. Дело возбудили против координатора движения «Голос»‎* в Твери Артема Важенкова*: он не поставил «плашку»‎ в постах в соцсетях. 

  • Читинца оштрафовали на 70 тыс. рублей за интервью о предыдущем штрафе: все это признали «дискредитацией армии»‎. Первый штраф он получил за пересказ сна в сторис.

  • Андрея Пивоварова три недели этапируют. Куда и где находится политик — неизвестно. 

  • Илью Яшина* перевели в Москву, в СИЗО «Медведь»‎. 

В России

  • Минобороны подготовило поправки в закон о миротворцах. Предлагается разрешить участвовать в таких миссиях срочникам, прошедшим не меньше полугода службы и спецподготовку. Закон предлагают распространить на правоотношения, начавшиеся 15 августа 2022 года. 

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожает Польше «денацификацией»‎. Региону Селезия, по его словам, Россия может помочь с «референдумом. Но все это — после «успешного окончания СВО»‎.

  • Посольству США передали ноту с требованиями прекратить вмешательство во внутренние дела России. США якобы позволяют себе неподобающие высказывания о руководстве России и распространяют фейк о российской армии.

  • Посол Эстонии Маргус Лайдре покинул Россию. 

  • Ассоциация туроператоров России подсчитала, что турпоток иностранцев в Россию снизился на 96,1% — это в 25,5 раз меньше, чем годом ранее. По данным экспертов, такие результаты хуже, чем в пандемийный год. 

  • У главного конструктора «Союза»‎ Мкртича Окрояна нашли недвижимость и бизнес в Великобритании и Польше. Его семья — резиденты Великобритании. «Союз»‎ производит ракеты, которые атаковали жилой дом в Днепре и ТЦ в Кременчуге. Компания не находится под санкциями. 

В мире

  • Число погибших из-за землетрясений в Турции и Сирии превысило 5000 человек. Известно о смерти одной россиянки. В 10 провинциях президент Турции Реджеп Эрдоган ввел режим ЧП на три месяца. 

  • Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, сообщили СМИ сегодня утром. Однако позже министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал, что с точки зрения безопасности было бы хорошо, если бы Швеция и Финляндия вместе стали членами НАТО.


*Илью Яшина, DW, «Голос»‎, Артема Важенкова Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 



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