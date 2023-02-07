Главные новости политики 7 февраля

На фронте

Минобороны России заявило о захвате семи населенных пунктов в Украине, пишет ТАСС. Это Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. Но о захвате Соледара министерство и Евгений Пригожин писали еще в январе. ВСУ подтвердили отступление только отсюда.

Министр обороны Сергей Шойгу считает, что США втягивают страны НАТО в конфликт в Украине из-за поставок оружия. Союзники отрицали, что участвуют в боях в Украине.

Представитель МИД Ирана Насер Канани отрицает планы по строительству завода по производству иранских дронов в России. Об этом вчера писала The Wall Street Journal. По сведениям журналистов, завод может появиться в Елабуге, Татарстан. Канани считает, что «крупнейшие экспортеры оружия и военной техники одной из сторон хотят ввести в заблуждение»‎ общественность. Новости он назвал фальшивыми.

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Визит Писториуса, пишет DW*, ранее не анонсировался. Он заявил, что Киев получит больше 100 танков Leopard 1A5, Der Spiegel подтвердил информацию о 178 танках Leopard 1. Немецкими танками к первому или второму кварталу 2024 могут оснастить три батальона. Резников, как предполагалось ранее, не ушел в отставку.

Двое солдат пострадали из-за атаки беспилотника в Брянской области. Срочник и командир ранены.

Выжившие в Макеевке мобилизованные пожаловались на командование. После атаки они два дня жили как придется, а теперь их батальон расформировали. Хотя военные говорят, что они стали друг другу «как семья»‎.