Главные новости политики 7 февраля

На фронте
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Минобороны России заявило о захвате семи населенных пунктов в Украине, пишет ТАСС. Это Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. Но о захвате Соледара министерство и Евгений Пригожин писали еще в январе. ВСУ подтвердили отступление только отсюда.
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Министр обороны Сергей Шойгу считает, что США втягивают страны НАТО в конфликт в Украине из-за поставок оружия. Союзники отрицали, что участвуют в боях в Украине.
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Представитель МИД Ирана Насер Канани отрицает планы по строительству завода по производству иранских дронов в России. Об этом вчера писала The Wall Street Journal. По сведениям журналистов, завод может появиться в Елабуге, Татарстан. Канани считает, что «крупнейшие экспортеры оружия и военной техники одной из сторон хотят ввести в заблуждение» общественность. Новости он назвал фальшивыми.
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Министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Визит Писториуса, пишет DW*, ранее не анонсировался. Он заявил, что Киев получит больше 100 танков Leopard 1A5, Der Spiegel подтвердил информацию о 178 танках Leopard 1. Немецкими танками к первому или второму кварталу 2024 могут оснастить три батальона. Резников, как предполагалось ранее, не ушел в отставку.
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Двое солдат пострадали из-за атаки беспилотника в Брянской области. Срочник и командир ранены.
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Выжившие в Макеевке мобилизованные пожаловались на командование. После атаки они два дня жили как придется, а теперь их батальон расформировали. Хотя военные говорят, что они стали друг другу «как семья».
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СБУ обвинила жену Виктора Медведчука Оксану Марченко в финансировали Росгвардии и МВД России. Под видом «охраны имущества» Медведчука в Крыму российским структурам перечислили около 50 млн гривен
Репрессии
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Суд лишил свидетельства о регистрации СМИ «Новую газету» и «Новую рассказ-газету». По первому делу формальной причиной ликвидации издания стала непередача устава редакции. По второму — в РКН решили, что журнал не выходит в свет. На рассмотрение жалоб журналистов судье потребовалось по пять минут. С сегодняшнего дня решение суда вступило в силу.
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Журналистке Марии Пономаренко в Барнауле суд запросил девять лет колонии по обвинению в «фейках» про армию.
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В России впервые возбудили уголовное дело об отсутствии маркировки «иностранного агента». Дело возбудили против координатора движения «Голос»* в Твери Артема Важенкова*: он не поставил «плашку» в постах в соцсетях.
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Читинца оштрафовали на 70 тыс. рублей за интервью о предыдущем штрафе: все это признали «дискредитацией армии». Первый штраф он получил за пересказ сна в сторис.
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Андрея Пивоварова три недели этапируют. Куда и где находится политик — неизвестно.
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Илью Яшина* перевели в Москву, в СИЗО «Медведь».
В России
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Минобороны подготовило поправки в закон о миротворцах. Предлагается разрешить участвовать в таких миссиях срочникам, прошедшим не меньше полугода службы и спецподготовку. Закон предлагают распространить на правоотношения, начавшиеся 15 августа 2022 года.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожает Польше «денацификацией». Региону Селезия, по его словам, Россия может помочь с «референдумом. Но все это — после «успешного окончания СВО».
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Посольству США передали ноту с требованиями прекратить вмешательство во внутренние дела России. США якобы позволяют себе неподобающие высказывания о руководстве России и распространяют фейк о российской армии.
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Посол Эстонии Маргус Лайдре покинул Россию.
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Ассоциация туроператоров России подсчитала, что турпоток иностранцев в Россию снизился на 96,1% — это в 25,5 раз меньше, чем годом ранее. По данным экспертов, такие результаты хуже, чем в пандемийный год.
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У главного конструктора «Союза» Мкртича Окрояна нашли недвижимость и бизнес в Великобритании и Польше. Его семья — резиденты Великобритании. «Союз» производит ракеты, которые атаковали жилой дом в Днепре и ТЦ в Кременчуге. Компания не находится под санкциями.
В мире
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Число погибших из-за землетрясений в Турции и Сирии превысило 5000 человек. Известно о смерти одной россиянки. В 10 провинциях президент Турции Реджеп Эрдоган ввел режим ЧП на три месяца.
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Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, сообщили СМИ сегодня утром. Однако позже министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал, что с точки зрения безопасности было бы хорошо, если бы Швеция и Финляндия вместе стали членами НАТО.
*Илью Яшина, DW, «Голос», Артема Важенкова Минюст России считает «иностранными агентами».