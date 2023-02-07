Навальный* рассказал, что его заставляют слушать в камере

Я смеюсь минимум три раза в день, даже когда совсем один в камере. Всё дело в музыке. Я начал из-за нее ругаться. В каждой камере стоит радиоточка. И с утра до вечера включены кошмарные радиостанции, где постоянно Газманов. Ну я и начал требовать, чтоб хотя бы на пару часов в день включали «Европу плюс».

Когда я что-то требую, тюремщики — ясное дело — поступают ровно наоборот. Например, просил увеличить время, на которое мне дают ручку и бумагу (было 1,5 часа в день), — мне сделали 35 минут. И с музыкой так же вышло. После моей просьбы всему ШИЗО/ПКТ вообще вырубили музыкальные радиостанции и оставили только новостную — «Радио России». 24 часа вранья и рекламы лекарств.

Но это еще не всё! Что сделает работник ФСИН, если захочет насолить с помощью музыки? Правильно! Включить классическую. Ведь он считает, что это пытки и наказание. И вот теперь во время завтрака, обеда и ужина в камерах играет классическая музыка.

Я совсем не ценитель, но норм, могу послушать. Но только вот одно из проигрываемых произведений максимально мрачное и похоже на похоронный марш. А ещё, когда баландер даёт еду в камеру через кормушку в двери, он кладет кусок хлеба на кружку, ну чтобы хлеб ни до чего не дотрагивался. Но выглядит это похожим на то, как на поминках кладут кусок хлеба на рюмку с водкой. А ещё тут часто дают какое-то подобие рисовой каши, что похоже на традиционное поминальное русское блюдо — кутью.

И вот я сижу в камере за столом в своём чёрном зековском костюме, ем поминальную кутью, рядом кружка, накрытая хлебом, и играет похоронная музыка. В этот момент я представляю, что в Твиттер или Инстаграм идет прямая трансляция происходящего и вы видите всё это. Я не выдерживаю и начинаю смеяться. Самый весёлый человек на поминках.

Оригинал.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.