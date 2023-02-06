МИД Эстонии присудил госнаграду Владимиру Кара-Мурзе*

«Мемориал»‎* сообщил, что политик Владимир Кара-Мурза* получил крест «За заслуги» II степени — госнаграду от МИД Эстонии.

Получать награду за него будет его жена и руководитель группы адвокатов Free Russia Foundation Евгения. Она посетит центры Reforum Space в Таллинне, Вильнюсе и Берлине.

Владимира Кара-Мурзу* в России обвинили в распространении «фейков»‎ об армии. Поводом стало его выступлений в штате Аризона, где он говорил о военных преступлениях российских войск в Украине и гибели мирных жителей. После ему добавили обвинение в участии в «нежелательной организации»‎. В октябре его обвинили в «госизмене»‎.

*Владимира Кара-Мурзу и «Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎, «Мемориал»‎ ликвидировали по решению суда.