Ольга Романова* сообщила о новой волне вербовки заключенных: больше 50 человек вывезли из колонии в Юрге

Глава «Руси Сидящей»*‎ Ольга Романова* рассказала о снова начавшейся вербовке заключенных: больше 50 человек вывезли из ИК-41 в Юрге, Кемеровской области. Информацию в разговоре с «Не Москва»‎ подтвердила жена одного из заключенных. В этот раз сказали, что это распоряжение Минобороны.

Также сообщения о вербовке заключенных «не в ЧВК «Вагнер»‎ были из Волгоградской области. Теперь за осужденными приезжают сотрудники Минобороны.

«Сегодня вывезли 56 человек из колонии, сказали, что это от Минобороны. Никто не приезжал, не агитировал, списки составляли сами вертухаи, подчеркивали, что это не ЧВК «Вагнер», — рассказала Романова*.

По словам правозащитницы, пока вербовка шла добровольно, но потом заключенных предупредили, что «воевать поедут все»‎. Жена одного из осужденных из Волгоградской области рассказала, что около недели в колонии собирали информацию о том, кто из осужденных где служил — служившие были в приоритете.

«Муж говорил что данные собрали по отрядам кто военнообязанный, кто нет, кто служил, у кого есть военник. Надеюсь, невоеннообязанных не тронут», — сказала женщина.

*Ольгу Романову и «Русь Сидящую»‎ Минюст России считает «иноагентами»‎.