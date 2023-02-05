В поисках настоящего правосудия

Практически все страны подписали Всеобщую декларацию прав человека, и провозглашенный ею всеобщий доступ к правосудию уже давно стал в мире нормой. Почему же тогда так много людей в столь многих странах сталкиваются с несправедливостью судебных систем?

Как считает основатель и руководитель Гаагского института инноваций права (HiiL) Сэм Мюллер, проблема в разрыве между функцией и результатом в судах. «Системы правосудия не несут ответственности за результаты. – говорит Мюллер. – Там беспокоятся о количестве судей, отставаниях от графика, размере юридических фирм, а не о предотвращении преступлений и разрешении споров, хотя для этого они и существуют».

Мюллер и HiiL стремятся изменить подход. Они фокусируются на «правосудии, ориентированном на людей» и основывают свою работу на сборе данных с целью понять, какие проблемы на самом деле затрагивают граждан, а затем выясняют, что работает и что не работает в системе правосудия. По словам Мюллера, 60-70% проблем правосудия, с которыми сталкиваются люди, связаны с землей, работой, семьей, мелкими преступлениями, спорами между соседями, деньгами или доступом к государственным услугам. Понимание проблем, работа над результатами и выработка лучших практик для решения этих проблем «могут быть реализованы в любой культуре».

Безусловно, культуры различаются. Мюллер признает, что слово «справедливость» означает разные вещи в Нидерландах, Франции или Кении. Однако, люди везде сталкиваются с одними и теми же проблемами. «Подход, который мы отстаиваем: Какие результаты вы хотели бы видеть при решении конкретных земельных проблем или проблем занятости?».

«Можно начать работать с этими результатами, – говорит Мюллер, – можно выбирать лучшие практики, чтобы донести эти результаты до людей. Далее можно начать работать над инновациями моделей информирования, которые донесут решения, которые работают лучше всего, до людей, и затем можно работать над созданием благоприятной среды для того, чтобы такие решения стали нормой. И это несколько иной, чем чисто юридический, подход. Практикующие юристы в каждой стране, где мы работаем, понимают это».

По мнению Мюллера, не существует определенных «универсальных» или «локальных» судебных практик. Так, многие законы, которые действовали в Англии или Франции в 17 веке, были перенесены во многие страны Африки. Там они применяются и сейчас, они никогда не пересматривались и не обновлялись. В оправдание того, что они не работают, люди говорят, что ‘такова культура’. Но это не так: скорее, это неправильные процедуры для решения существующих проблем».

Суть подхода Мюллера и HiiL к правосудию заключается в том, что оно должно быть направлено на решение практических проблем практическими способами – чтобы люди могли жить безопаснее, лучше и богаче.

HiiL работает по меньшей мере в 20 странах. Всюду HiiL начает работу со сбора данных с целью понять «потребности людей в правосудии, их видение путей к достижению правосудия». Например, исследования HiiL по Уганде показывают, что страна движется в правильном направлении, хотя и сталкивается со многими проблемами.

По словам Мюллера, «Уганда – одна из стран, где, несмотря на многие препятствия, известные из всех газет, есть целеустремленная группа людей в руководстве – от судебной власти до ряда сильных организаций гражданского общества, – которые начинают думать о результатах, а не о затратах. И это те изменения, которые мы хотим видеть».

Как этот подход может быть применим к послевоенной Украине, стране, где HiiL активно работала до войны?



Мюллер считает, что системы правосудия в целом являются «отражением того, как общество относится к конфликтам, что обсуждается в обществе и что общество считает важным». Фокус на военных преступлениях – их документирование и принятие решений – очень важен, но также необходимо приложить усилия, чтобы думать о «модернизации повседневного правосудия». Количество наследственных споров, земельных споров, проблем с разрушенными предприятиями и жильем, а также бесчисленные юридические вопросы, которые следуют за ними, накапливаются вместе в любой стране, разрушенной войной. К лучшему или худшему, но тогда у страны появляется потенциал для решения этих проблем.

«Путь к миру и восстановлению сплоченного общества гораздо сложнее, чем судебные процессы по военным преступлениям», – считает Мюллер. Он утверждает, что, несмотря на всю важность, эти судебные процессы часто носят исключительно символический характер, поскольку страна-жертва и международное сообщество пытаются показать, что они что-то делают в отношении совершенных преступлений. «Но для того, чтобы вернуться к мирным и инклюзивным обществам, требуется гораздо больше», – говорит Мюллер.

Мюллер обращается к примеру Демократической Республики Конго, поездка куда в 2004 году вдохновила Мюллера на создание HiiL. Там проходили судебные процессы по военным преступлениям, но он также наблюдал проблемы перемещенных лиц, семьи, изгнанные со своей земли, людей, разбирающих наследственные и земельные споры. Большинство этих людей просто пытались жить дальше. Мюллер сделал вывод: судебные процессы по военным преступлениям важны для привлечения к ответственности, но обществу, пострадавшему от войны, необходимо найти способ «урегулирования конфликтов в повседневной жизни, чтобы могла восстановиться нормальная жизнь».

Трудно представить себе страну, где такой подход – правосудие, ориентированное на людей, – не привел бы к лучшим результатам для всех.

HiiL (Гаагский институт инноваций права) – неправительственная организация, выступающая за применение правосудия, ориентированного на человека. Ее задачей является сделать правосудие доступным, недорогим и понятным для всех во всех странах мира. Методом трансформации для HiiL является стимулирование инноваций и расширение масштабов лучших методов применения правосудия. Организация базируется в Гааге, Нидерланды.