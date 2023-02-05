Кинокритик Зинаида Пронченко о Париже глазами чужеземки

Набор накопленных за полгода, совершенно необязательных к прочтению, наблюдений о Франции.

— в воскресенье винный магазин на моей улице открывается не в 10 утра, как всю оставшуюся неделю, а в 9.30, последний раз продавец мне доверительно сообщил: если пить каждый день, то лучше все же бургундское.

— прекрасно работает почта, услугами которой я впервые злоупотребляю, заказывая десятки подержанных книг — нет ничего приятнее, чем обнаружить в своём ящике олдскульную посылку из города Туркуана (где-то я читала, что там самый низкий уровень жизни в 5 республике) с записочкой: магазин «Голос главы» желает вам насладиться мемуарами Жака Дерэ».

— невозможно посещать русские рестораны, часто расположенные в местах с говорящими названиями типа улица Капитана Ольшанского, хуже русских ресторанов в Париже только «высокая кухня Эритреи», воспоминания о том ужине в Женеве мой желудок хранит до сих пор.

— парижские дамы за девяносто даже зимой ходят без чулок, зато с железобетонной укладкой.

— все резко заговорили по-английски, и даже мясник пытается мне делать комплименты на иностранном: «у вас такие глаза, зачем вам килограмм говяжьего языка?»

— совсем исчезли украинские флаги, книжек про Путина и Навального стало ещё больше, впрочем после новогодних праздников ими завалены стенды распродаж — не берут совсем.

— во всех съемных меблированных квартирах (неизменно плохих) на стенах висят фотографии Делона, чтобы скрасить вид треснувшего унитаза.

— когда живешь в Париже, все время хочется в провинцию, не помню, чтобы в Москве меня одолевали такие мечты.

— французы способны создать очередь в любой локации, уверена, что и на том свете они будут расплачиваться с Хароном часами, тем более в запасе целая вечность.

— зима без снега все же гораздо кинематографичнее.

— тоска по родине давно разоблачённая морока.

— несмотря на мою любовь к миражам, конечно, все здесь чужое и никто «ничего» не понимает.

Оригинал.