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#Новости

Главные новости политики 2 февраля

02.02.2023

На фронте: дважды за сутки атакован Краматорск, Киев предупреждает о подготовке российского наступления
Репрессии: проверяют журналиста Илью Азара, несколько новых штрафов о «дискредитации армии»‎, против Навального* используют беспрецедентное давление
В России: приостановлена выдача загранпаспортов на 10 лет, военнослужащих хотят отправлять на гауптвахту без суда
В мире: новые подробности шпионского скандала в Германии, в Беларуси активистов начали арестовывать после возвращения из-за границы

На фронте 

  • Краматорск дважды атаковали российские войска. Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что известно о трех погибших и 17 раненых мирных жителях. Разрушено более десятка жилых домов, атакована школа, детская поликлиника.  По версии Минобороны России, в районе Краматорска были уничтожены американские пусковые установки HIMARS и MLRS. 

  • ВВС сообщила, что США могут разрешить передачу Киеву истребителей F-16. С Вашингтоном готовы обсудить этот вопрос Польша, Франция и Нидерланды.

  • В Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и еще 14 евродипломатов. Они провели совещание с украинским правительством перед саммитом Украина–ЕС, который пройдет 3 февраля. Во время визита Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует ввести 10-й пакет санкций против России к 24 февраля. 

  • Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что следующим «антироссийским центром»‎  после Украины может стать Молдова. Он говорил о том, что Запад продвигает здесь антироссийские настроения, президент Молдовы Майя Санду стремится в НАТО и планирует объединить Молдову с Румынией. В Молдове расценили его высказывания как угрозу.

  • Институт изучения войны пишет, что украинская сторона предупреждает о подготовке российского наступления на Донбассе. По их данным, российские войска могут начать наступление в феврале-марте. Однако в Киеве считают, что российским войскам будет сложно удерживать 1,5 тыс. км фронта с устаревшей техникой. ВСУ готовится к крупной контрнаступательной операции к лету. 

  • Разведка Британии утверждает, что роль России как надежного экспортера оружия, скорее всего, будет подорвана боями в Украине и международными санкциями. При этом доля России на международном рынке вооружений сокращалась и до февраля прошлого года. Сейчас, вероятнее всего, вместо экспорта российский ВПК будет ориентироваться на внутренние поставки для обеспечения войск. 

Репрессии

  • Правозащитники подсчитали, что против Алексея Навального* используют пять видов пыток. По словам Владимира Осечкина**, судя по материалам из ИК-6, которые есть в его распоряжении, никого так не прессовали за 11 лет его правозащитной работы. 

  • Журналиста Илью Азара проверяют по уголовной статье о «фейках»‎ про армию. Ранее его дважды штрафовали по статьям о «дискредитации армии»‎ за посты в соцсетях. 

  • В Волгограде перед приездом Владимира Путина полиция пришла к местным активистам. Они потребовали «не повторять прежних ошибок»‎ до конца путинского визита. Никаких протоколов не составляли, были только предупреждения.

  • Имя Бориса Акунина прокуратура требует убрать с афиш еще одного театра.

  • В Сочи жительницу оштрафовали на 2 тыс. рублей за статус в WhatsApp: она написала на корейском языке «Слава Украине»‎. 

  • Депутата из Карелии Эмилию Слабунову оштрафовали за «дискредитацию армии»‎. Депутат-единоросс донес на нее из-за предложения тратить деньги на детей и школы, а не на «спецоперации»‎. 

  • Дело о «фейках»‎ против журналиста Андрея Солдатова отправили на доследование. 

В России

  • Владимир Путин приехал в Волгоград праздновать 80-летие Сталинградской битвы. Он возложил венки, выступил перед молодежью и на концерте. Жители рассказывали о беспрецедентных мерах безопасности перед его прилетом: в городе установили рамки металлоискателей, перекрывали улицы, а мемориал назвали «режимным объектом»‎. Накануне в городе открыли памятник Сталину, а сегодня прошел парад, на котором полиция выступила в форме НКВД. Зато ветхие здания в городе затянули баннерами. 

В своем выступлении Путин снова говорил об Украине, угрозах Запада. Сейчас «идеология нацизма уже в современном обличии»‎ снова создает «прямые угрозы безопасности нашей страны»‎, рассказал президент. Нам нужно давать отпор «коллективному западу»‎, на границах нам угрожают немецкие танки. 

«Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина — весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей. И это то, что отличает Россию, делает нас сильными, уверенными в себе, своей правоте и в нашей победе»‎, — сказал Путин.

  • В России временно перестали принимать заявления на выдачу биометрических паспортов на 10 лет. Проблема в электронных чипах. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не видит затруднений и говорит, что можно пользоваться обычными паспортами. 

  • Госдума предложила отправлять на гауптвахту военнослужащих без суда. 

В мире

  • Как минимум 58 белорусов силовики арестовали по возвращении из-за границы. Некоторые воспользовались правительственной программой «Дорога домой»‎: по ней обещали не преследовать активистов. 

  • Австрия выслала четырех российских дипломатов. Российский МИД пообещал ответить. 

  • Задержанный в Мюнхене немец российского происхождения рассказал о еще одном сообщнике из немецкой разведки. Следователи считают, что как минимум один раз ему заплатили за передачу сведений России, но после ФСБ потеряла к нему интерес. 

  • КНДР заявляет о том, что конфронтация с США подошла к крайне опасной черте. В Северной Корее обещали ответить на грядущие учения США и Южной Кореи. 


*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**Владимира Осечкина Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 





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