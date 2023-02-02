Главные новости политики 2 февраля

На фронте
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Краматорск дважды атаковали российские войска. Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что известно о трех погибших и 17 раненых мирных жителях. Разрушено более десятка жилых домов, атакована школа, детская поликлиника. По версии Минобороны России, в районе Краматорска были уничтожены американские пусковые установки HIMARS и MLRS.
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ВВС сообщила, что США могут разрешить передачу Киеву истребителей F-16. С Вашингтоном готовы обсудить этот вопрос Польша, Франция и Нидерланды.
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В Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и еще 14 евродипломатов. Они провели совещание с украинским правительством перед саммитом Украина–ЕС, который пройдет 3 февраля. Во время визита Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует ввести 10-й пакет санкций против России к 24 февраля.
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Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что следующим «антироссийским центром» после Украины может стать Молдова. Он говорил о том, что Запад продвигает здесь антироссийские настроения, президент Молдовы Майя Санду стремится в НАТО и планирует объединить Молдову с Румынией. В Молдове расценили его высказывания как угрозу.
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Институт изучения войны пишет, что украинская сторона предупреждает о подготовке российского наступления на Донбассе. По их данным, российские войска могут начать наступление в феврале-марте. Однако в Киеве считают, что российским войскам будет сложно удерживать 1,5 тыс. км фронта с устаревшей техникой. ВСУ готовится к крупной контрнаступательной операции к лету.
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Разведка Британии утверждает, что роль России как надежного экспортера оружия, скорее всего, будет подорвана боями в Украине и международными санкциями. При этом доля России на международном рынке вооружений сокращалась и до февраля прошлого года. Сейчас, вероятнее всего, вместо экспорта российский ВПК будет ориентироваться на внутренние поставки для обеспечения войск.
Репрессии
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Правозащитники подсчитали, что против Алексея Навального* используют пять видов пыток. По словам Владимира Осечкина**, судя по материалам из ИК-6, которые есть в его распоряжении, никого так не прессовали за 11 лет его правозащитной работы.
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Журналиста Илью Азара проверяют по уголовной статье о «фейках» про армию. Ранее его дважды штрафовали по статьям о «дискредитации армии» за посты в соцсетях.
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В Волгограде перед приездом Владимира Путина полиция пришла к местным активистам. Они потребовали «не повторять прежних ошибок» до конца путинского визита. Никаких протоколов не составляли, были только предупреждения.
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Имя Бориса Акунина прокуратура требует убрать с афиш еще одного театра.
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В Сочи жительницу оштрафовали на 2 тыс. рублей за статус в WhatsApp: она написала на корейском языке «Слава Украине».
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Депутата из Карелии Эмилию Слабунову оштрафовали за «дискредитацию армии». Депутат-единоросс донес на нее из-за предложения тратить деньги на детей и школы, а не на «спецоперации».
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Дело о «фейках» против журналиста Андрея Солдатова отправили на доследование.
В России
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Владимир Путин приехал в Волгоград праздновать 80-летие Сталинградской битвы. Он возложил венки, выступил перед молодежью и на концерте. Жители рассказывали о беспрецедентных мерах безопасности перед его прилетом: в городе установили рамки металлоискателей, перекрывали улицы, а мемориал назвали «режимным объектом». Накануне в городе открыли памятник Сталину, а сегодня прошел парад, на котором полиция выступила в форме НКВД. Зато ветхие здания в городе затянули баннерами.
В своем выступлении Путин снова говорил об Украине, угрозах Запада. Сейчас «идеология нацизма уже в современном обличии» снова создает «прямые угрозы безопасности нашей страны», рассказал президент. Нам нужно давать отпор «коллективному западу», на границах нам угрожают немецкие танки.
«Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина — весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей. И это то, что отличает Россию, делает нас сильными, уверенными в себе, своей правоте и в нашей победе», — сказал Путин.
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В России временно перестали принимать заявления на выдачу биометрических паспортов на 10 лет. Проблема в электронных чипах. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не видит затруднений и говорит, что можно пользоваться обычными паспортами.
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Госдума предложила отправлять на гауптвахту военнослужащих без суда.
В мире
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Как минимум 58 белорусов силовики арестовали по возвращении из-за границы. Некоторые воспользовались правительственной программой «Дорога домой»: по ней обещали не преследовать активистов.
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Австрия выслала четырех российских дипломатов. Российский МИД пообещал ответить.
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Задержанный в Мюнхене немец российского происхождения рассказал о еще одном сообщнике из немецкой разведки. Следователи считают, что как минимум один раз ему заплатили за передачу сведений России, но после ФСБ потеряла к нему интерес.
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КНДР заявляет о том, что конфронтация с США подошла к крайне опасной черте. В Северной Корее обещали ответить на грядущие учения США и Южной Кореи.
*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».
**Владимира Осечкина Минюст России считает «иностранными агентами».