Главные новости политики 2 февраля

На фронте

Краматорск дважды атаковали российские войска. Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что известно о трех погибших и 17 раненых мирных жителях. Разрушено более десятка жилых домов, атакована школа, детская поликлиника. По версии Минобороны России, в районе Краматорска были уничтожены американские пусковые установки HIMARS и MLRS.

ВВС сообщила, что США могут разрешить передачу Киеву истребителей F-16. С Вашингтоном готовы обсудить этот вопрос Польша, Франция и Нидерланды.

В Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и еще 14 евродипломатов. Они провели совещание с украинским правительством перед саммитом Украина–ЕС, который пройдет 3 февраля. Во время визита Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует ввести 10-й пакет санкций против России к 24 февраля.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что следующим «антироссийским центром»‎ после Украины может стать Молдова. Он говорил о том, что Запад продвигает здесь антироссийские настроения, президент Молдовы Майя Санду стремится в НАТО и планирует объединить Молдову с Румынией. В Молдове расценили его высказывания как угрозу.

Институт изучения войны пишет, что украинская сторона предупреждает о подготовке российского наступления на Донбассе. По их данным, российские войска могут начать наступление в феврале-марте. Однако в Киеве считают, что российским войскам будет сложно удерживать 1,5 тыс. км фронта с устаревшей техникой. ВСУ готовится к крупной контрнаступательной операции к лету.

Разведка Британии утверждает, что роль России как надежного экспортера оружия, скорее всего, будет подорвана боями в Украине и международными санкциями. При этом доля России на международном рынке вооружений сокращалась и до февраля прошлого года. Сейчас, вероятнее всего, вместо экспорта российский ВПК будет ориентироваться на внутренние поставки для обеспечения войск.

Репрессии

Правозащитники подсчитали, что против Алексея Навального* используют пять видов пыток. По словам Владимира Осечкина**, судя по материалам из ИК-6, которые есть в его распоряжении, никого так не прессовали за 11 лет его правозащитной работы.

Журналиста Илью Азара проверяют по уголовной статье о «фейках»‎ про армию. Ранее его дважды штрафовали по статьям о «дискредитации армии»‎ за посты в соцсетях.

В Волгограде перед приездом Владимира Путина полиция пришла к местным активистам. Они потребовали «не повторять прежних ошибок»‎ до конца путинского визита. Никаких протоколов не составляли, были только предупреждения.

Имя Бориса Акунина прокуратура требует убрать с афиш еще одного театра.

В Сочи жительницу оштрафовали на 2 тыс. рублей за статус в WhatsApp: она написала на корейском языке «Слава Украине»‎.

Депутата из Карелии Эмилию Слабунову оштрафовали за «дискредитацию армии»‎. Депутат-единоросс донес на нее из-за предложения тратить деньги на детей и школы, а не на «спецоперации»‎.

Дело о «фейках»‎ против журналиста Андрея Солдатова отправили на доследование.

В России

Владимир Путин приехал в Волгоград праздновать 80-летие Сталинградской битвы. Он возложил венки, выступил перед молодежью и на концерте. Жители рассказывали о беспрецедентных мерах безопасности перед его прилетом: в городе установили рамки металлоискателей, перекрывали улицы, а мемориал назвали «режимным объектом»‎. Накануне в городе открыли памятник Сталину, а сегодня прошел парад, на котором полиция выступила в форме НКВД. Зато ветхие здания в городе затянули баннерами.

В своем выступлении Путин снова говорил об Украине, угрозах Запада. Сейчас «идеология нацизма уже в современном обличии»‎ снова создает «прямые угрозы безопасности нашей страны»‎, рассказал президент. Нам нужно давать отпор «коллективному западу»‎, на границах нам угрожают немецкие танки.

«Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина — весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей. И это то, что отличает Россию, делает нас сильными, уверенными в себе, своей правоте и в нашей победе»‎, — сказал Путин.

В России временно перестали принимать заявления на выдачу биометрических паспортов на 10 лет. Проблема в электронных чипах. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не видит затруднений и говорит, что можно пользоваться обычными паспортами.

Госдума предложила отправлять на гауптвахту военнослужащих без суда.

В мире

Как минимум 58 белорусов силовики арестовали по возвращении из-за границы. Некоторые воспользовались правительственной программой «Дорога домой»‎: по ней обещали не преследовать активистов.

Австрия выслала четырех российских дипломатов. Российский МИД пообещал ответить.

Задержанный в Мюнхене немец российского происхождения рассказал о еще одном сообщнике из немецкой разведки. Следователи считают, что как минимум один раз ему заплатили за передачу сведений России, но после ФСБ потеряла к нему интерес.

КНДР заявляет о том, что конфронтация с США подошла к крайне опасной черте. В Северной Корее обещали ответить на грядущие учения США и Южной Кореи.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**Владимира Осечкина Минюст России считает «иностранными агентами»‎.