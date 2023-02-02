Депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову признали виновной в «дискредитации армии»‎

Петрозаводский городской суд признал депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову виновной в «дискредитации армии»‎ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей, сообщили «Сетевые свободы»‎.

В первый раз протокол вернули в полицию. Поводом стало выступление Слабуновой на заседании об обеспечении безопасности школьников. Она критиковала мобилизацию, предлагала организовать психологическую помощь школьникам и тратить налоги «не на военные операции, там специальные, неспециальные и всякие разные, а на строительство школ, чтобы детям не приходилось учиться в две смены».

Эти слова полиция посчитала «подрывающими доверие у неопределенного круга лиц относительно использования Вооруженных сил Российской Федерации в специальной военной операции». Донос на нее написал в октябре 2022 года единорос Леонид Лиминчук.