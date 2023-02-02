Илья Яшин*: «Даже по меркам нашего «правосудия» мой срок выглядит людоедским»‎

Мой приговор — 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии. Так государство оценило несколько фраз, сказанных против войны. Вообще, даже по меркам нашего «правосудия» срок выглядит людоедским. Однако ещё более эффектно он выглядит в контексте других приговоров.

Вот, например, Серёжа из города Воткинск, Удмуртия. Молодой парень, даже тридцати нет. Первый срок он получил по малолетке, когда сцепился в подъезде с соседом и полоснул его ножом. Истекающего кровью соседа отвезли в больницу, а Серёжа поехал знакомиться с зоной. Освободившись, он пристрастился к магазинным кражам. В итоге попался, когда выносил несколько бутылок, колбасу и творожный сырок. Получил ещё год тюрьмы.

Серёжа говорит, что честно пытался взяться за ум, оказавшись на воле. Устроился на стройку, подрабатывал грузчиком. Одна беда: когда у Серёжи горят трубы, он себя не помнит. Не помнит, как пришёл домой, где жил с мамой. Не помнит, как тряс из неё заранее спрятанную пенсию. Не помнит, как забил её до смерти руками и ногами.

Суд дал Серёже 8 лет.

На полгода меньше, чем мне.





Оригинал.





*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.



