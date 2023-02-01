Полиция изымает плакаты художницы Елены Осиповой

UPD:

Депутат Борис Вишневский рассказал SOTA, что силовики решили возбудить административное дело против организаторов выставки. Они объяснили, что приехали на сообщение о «минировании»‎, но «случайно увидели»‎ плакаты художницы. Вишневского в здание не пустили. Плакаты решили отправить на экспертизу.

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SOTA сообщила, что силовики изымают работы 77-летней петербургской художницы Елены Осиповой. Ее выставка открылась в отделении «Яблока»‎ в Санкт-Петербурге.

Силовики пришли под предлогом сообщения о бомбе, всех сотрудников вывели.

Елена Осипова выходит в пикеты и на митинги долгие годы. Она выходила с требованиями не бомбить Сирию, высказывалась о погибших на Норд-Осте, с начала боев в Украине призывала прекратить боевые действия.





Фото: SOTA