Close

#Новости

Полиция изымает плакаты художницы Елены Осиповой

01.02.2023

Силовики пришли в офис «Яблока»‎ якобы из-за сообщения о бомбе

UPD: 

Депутат Борис Вишневский рассказал SOTA, что силовики решили возбудить административное дело против организаторов выставки. Они объяснили, что приехали на сообщение о «минировании»‎, но «случайно увидели»‎ плакаты художницы. Вишневского в здание не пустили. Плакаты решили отправить на экспертизу.

***

SOTA сообщила, что силовики изымают работы 77-летней петербургской художницы Елены Осиповой. Ее выставка открылась в отделении «Яблока»‎ в Санкт-Петербурге. 

Силовики пришли под предлогом сообщения о бомбе, всех сотрудников вывели. 

Елена Осипова выходит в пикеты и на митинги долгие годы. Она выходила с требованиями не бомбить Сирию, высказывалась о погибших на Норд-Осте, с начала боев в Украине призывала прекратить боевые действия. 


Фото: SOTA

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.