В Санкт-Петербурге проходит пацифистская выставка Елены Осиповой

«Север.Реалии»‎* побывал на выставке «МИРный арт-протест» 77-летней художницы Елены Осиповой. Она открылась в отделении партии «Яблоко»‎ в Санкт-Петербурге и продлится до 24 февраля.

Здесь собраны плакаты Елены Осиповой разных лет: от самого первого, посвященного трагедии на Норд-Осте. Она рисовала плакаты против бомбардировок Сирии, в поддержку борьбы против передачи Исаакиевского собора РПЦ и другие. Сама художница говорит о том, что ее выставка в первую очередь пацифистская.

«Моя выставка — против войны, чтобы избежать дальнейших жертв, которые продолжаются каждый день. У нас в правительстве не меняется ничего, все зависит от одного человека. И целая огромная страна ничего не может с этим сделать»‎, — сказала Елена Осипова.

С 24 февраля она не считала, сколько работ создала. Полиция каждый раз изымала ее плакаты и не возвращала. На выставке не смогли представить и другие ее работы. Как объяснил депутат заксобрания от «Яблока» Александр Шишлов, сделано это, чтобы соблюдать закон «о фейках»‎.

*«Север.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.