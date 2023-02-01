Александра Невзорова* заочно приговорили к восьми годам колонии за «фейки»‎ об армии

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Александр Невзоров* прокомментировал «Можем объяснить» приговор по делу о «фейках»‎.

«Возвращаться я не планирую, абсолютно. Вы знаете, что очень многие деятели антифашистского сопротивления гитлеровской Германии не нашли в себе сил после войны вернуться в Германию, которая казалась им абсолютно оскверненной. И у меня такое же ощущение и от России. Для меня это не трагедия, я уже прижился здесь, научился жить и зарабатывать. Я существо без национальности, страны. У меня есть украинский паспорт и очень горжусь им. Но в Украине меня все равно за своего не принимают, они ценят меня как союзника, как друга, как рыцаря, который воюет за Украину, но до конца меня не принимают. Поэтому я такой «Иван не помнящий родства», — сказал журналист.

Адвокат Невзорова* Надежда Федосеева сказала РБК, что приговор будут обжаловать.

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«Вот так»‎ сообщил из зала суда, что журналиста Александра Невзорова* приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках»‎ об армии. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы четыре года.

Невзоров* находится не в России. Поводом к уголовному делу стали его посты и стримы об убийствах мирных жителей в Буче и других городах Украины. Приговор вступит в силу после его экстрадиции в Россию.

*Александра Невзорова Минюст России считает «иноагентом»‎.