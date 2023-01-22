Анатомия скандала: почему Зеленский начал борьбу с коррупцией в Украине

FINANCIAL TIMES

Когда украинский журналист Юрий Николов, занимающийся антикоррупционными расследованиями, получил информацию об одном из контрактов министерства обороны, он сразу догадался, что эта история может навлечь на него неприятности. С первого взгляда было ясно, что закупочные цены в контракте на поставку продуктов питания для армии сильно завышены.

Опубликовав эту информацию, Николов не только нарушил бы табу, существующее на критику украинского правительства во время войны. Это могло бы бросить тень на всю страну и запятнать репутацию одного из самых главных действующих лиц – министра обороны Алексея Резникова.

Поэтому Николов решил сначала запросить объяснения в министерстве – но, как он рассказал Financial Times, никаких ответов не получил. Тогда Николов все же решил опубликовать результаты расследования. Они показали, что сделка на сумму $350 млн на снабжение продовольствием была заключена с кетеринговой компанией по ценам, которые вдвое, а то и более, превышали даже розничные.

История о дорогих картофеле и яйцах вызвала возмущение среди украинцев, которые с самого начала войны жертвуют собственные деньги на нужды армии и собрали уже около $500 млн. Для всех было очевидно, что чиновники министерства обороны использовали классическую и всем известную коррупционную схему. То, что деньги предназначались для питания своих солдат, сделало историю еще более скандальной.

Скандал с продовольствием для армии разразился в тот момент, когда Украина в очередной раз запросила своих западных партнеров поставить ей современные западные танки.

Не менее важно, что стремление страны стать членом ЕС напрямую зависит от верховенства закона и проведения антикоррупционных реформ

Это было первой костяшкой домино в каскаде историй, которые привели к отставкам и увольнениям высокопоставленных чиновников, а также к крупнейшей перетряске правительства с начала полномасштабного вторжения.

В считанные дни один из заместителей главы администрации президента Владимира Зеленского, пять губернаторов прифронтовых областей, четыре заместителя министра и два депутата правящей партии «Слуга народа» в Раде ушли в отставку или были уволены.

«Коррупция – это всегда плохо, но в наших условиях, когда люди умирают каждый день, ее цена еще более высока», – говорит первый заместитель главы парламентского комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.

Как считает Николов, украинцы больше всего думают о победе над Россией, «но они и очень не любят коррупцию и хотят справедливости». По его словам, солдаты писали ему с линии фронта и благодарили за то, что он разоблачил сделку, остановив ее до того, как был произведен платеж.

Со своей стороны, Резников в посте в соцсетях отрицал любые правонарушения и переложил вину на своего заместителя Вячеслава Шаповалова, который курировал закупки и уволился, после того, как разразился скандал. Глава Генштаба ВСУ генерал Валерий Залужный призвал к тщательному расследованию обвинений в коррупции, добавив, что военные «коррупцию не приемлют».

По мнению Юрчишина, перетряска доказала, что проводимые антикоррупционные реформы работают. «Мы создали НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – NT), антикоррупционный суд, Специализированую антикоррупционную прокуратуру и ProZorro – электронную систему закупок для повышения прозрачности и конкуренции», – говорит Юрчишин.

«Это справедливо, это нужно для обороны, и это помогает сближению с европейскими институтами. – сказал Зеленский о чистке правительства. – Нам нужно сильное государство, и Украина будет именно таким».

Пресс-секретарь Европейской комиссии Ана Писонеро сказала, что лидеры стран ЕС давно дали понять, что условием вступления Украины в блок является, сможет ли страна очистится от коррупции. В Брюсселе были довольны ответом Зеленского и «приветствуют тот факт, что украинские власти серьезно относятся к этим вопросам». Однако, добавила Писонеро, по-прежнему необходимо дальнейшее продвижение в проведении реформ. В частности, ЕС хочет увидеть реформу исторически проблемного Конституционного суда Украины и процесса отбора судей.

Зеленский пришел к власти в 2019 году, в первую очередь, на обещаниях прекратить войну с Россией и решить проблему коррупции

В последнем Индексе восприятия коррупции Transparency International, опубликованном незадолго до полномасштабного вторжения в начале 2022 года, Украина заняла 122-е место из 180 стран, что немного лучше, чем в предыдущем году, но без существенных улучшений с 2018 года – с того времени Украина в Индексе поднялась лишь на две ступени.

Юрисконсульт Центра противодействия коррупции Украины Татьяна Шевчук считает, что Зеленский пытается выполнить свои обещания. Другой недавней антикоррупционной мерой стал запрет на зарубежные поездки для госслужащих – до того некоторые чиновники отправлялись в отпуска на дорогие курорты за границу, тогда как мужчинам призывного возраста вообще запрещено покидать страну.

«Зеленский сделал это, чтобы показать союзникам, что он настроен серьезно, но он обращается и к внутренней аудитории», – сказала Шевчук, добавив, что некоторые скандалы были на слуху уже несколько месяцев. По словам Шевчук, это создавало «большое напряжение» внутри страны. Гражданское общество молчало, опасаясь нанести вред стране и подпитывая российскую пропаганду, которая систематически создает на Западе образ Украины как коррумпированного государства.

Например, украинские журналисты не раз фотографировали заместителя главы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко за рулем шикарного Porsche Taycan стоимостью $100 000 и внедорожника, подаренного General Motors Украине для доставки гуманитарной помощи. Но Тимошенко подал в отставку только в прошлый вторник, после того, как Зеленский пообещал принять меры.

Шевчук сказала, что до этого момента антикоррупционные активисты действовали в рамках «негласного соглашения» с правительством. «Оно заключалось в следующем: мы вас не критикуем, пока вы делаете правильные вещи. Если вы делаете что-то не так, у вас есть время исправить ошибки». Но создание схемы кражи денег из жизненно важного военного фонда Украины, по словам Шевчук, стало «пересечением красной черты».