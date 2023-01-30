«Idel.Реалии»‎*: в Марий Эл ликвидируют организацию «Человек и закон»‎*

Минюст требует ликвидировать правозащитную организацию «Человек и закон»*, работающую в Марий Эл с 1999 года. «Idel.Реалии»* сообщила, что дата судебного заседания пока не назначена. Иск направлен в Верховный суд Марий Эл.
Председатель организации Ирина Протасова рассказала, что в иске перечислены претензии чиновников из акта внеплановой проверки в 2022 году. Минюст решил, что деятельность правозащитников носит политический характер. Организация пыталась обжаловать акт проверки, но суд прекратил рассматривать эту жалобу.
Это не первая попытка ликвидировать «Человек и закон»*: первый раз в этим столкнулись в 2020 году. Суд тогда признал, что нарушения, выявленные после проверки 2019 года, были законными.
«Человек и закон»* вел резонансные дела о пытках в колониях региона и СИЗО, обжаловал приговоры или бездействие российских чиновников в ЕСПЧ. С 2022 года «Человек и закон»* имеет консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН.
*«Idel.Реалии» и «Человек и закон» Минюст России считает «иностранными агентами».