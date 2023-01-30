«Idel.Реалии»‎*: в Марий Эл ликвидируют организацию «Человек и закон»‎*

Минюст требует ликвидировать правозащитную организацию «Человек и закон»‎*, работающую в Марий Эл с 1999 года. «Idel.Реалии»‎* сообщила, что дата судебного заседания пока не назначена. Иск направлен в Верховный суд Марий Эл.

Председатель организации Ирина Протасова рассказала, что в иске перечислены претензии чиновников из акта внеплановой проверки в 2022 году. Минюст решил, что деятельность правозащитников носит политический характер. Организация пыталась обжаловать акт проверки, но суд прекратил рассматривать эту жалобу.

Это не первая попытка ликвидировать «Человек и закон»‎*: первый раз в этим столкнулись в 2020 году. Суд тогда признал, что нарушения, выявленные после проверки 2019 года, были законными.

«Человек и закон»‎* вел резонансные дела о пытках в колониях региона и СИЗО, обжаловал приговоры или бездействие российских чиновников в ЕСПЧ. С 2022 года «Человек и закон»‎* имеет консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН.

*«Idel.Реалии»‎ и «Человек и закон»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.