Экономист Яков Миркин: Стратегия выживания

Всё думаю, как помочь. Как сделать легче нашим растревоженным, полным горечи сознаниям, которые больше не могут терпеть? Еще раз — мы уже почти год в новой реальности. Она может продлиться десятки лет. В Иране она продолжается больше сорока. У каждого будут — и уже есть — потери. Очень важно сохранять жизнеспособность — свою и семьи.

Если нужно вовремя уйти — уходите. Если жизнь принуждает замолчать — хотя бы не кричите. Еще раз подумайте — где будут ваши ямы, где пропасти, где самые слабые места, в которые можно провалиться.

Что нужно неминуемо обрезать, чтобы не потерять себя — в общении, в рабочих местах, в имуществе. О чем не плакать, просто вычистить из головы. И еще — чем жить хотя бы год. Как не потерять доступ к деньгам, к честной информации, к любым вещам, сохраняющим жизнь семьи. И самое главное — как не потерять самого себя, своей души, своей чести и своего достоинства.

Общество — морозильник, общество — «нельзя», подцензурное общество, общество с ограниченными ресурсами, общество закрытое или полузакрытое, общество, где тобой пытаются прямо управлять, до глубины мозгов обрабатывая твое сознание, общество, находящееся под колоссальным напряжением. В нем придется жить, натягивая его на себя, пытаясь оставаться самим собой — и выживать, делая это всей семьей.

Хочется плакать? Да. Ненавистно до глубины души? Да. Рано или поздно изменится? Да. Но в любом случае придется выживать с достоинством, понимая, как все устроено. Мы ничем не отличаемся от тех, кто, пережив 1917-1919 годы, очнулся в новом мире.

Легче сказать, чем сделать. Но делать придется. Во мне всё бунтует, когда я это пишу. Но я обязан это написать, понимая, что происходит. Считайте, что вас подняли на высоту в четыре километра, и вам нужно там быть, день за днем, может быть, годами

Оригинал.