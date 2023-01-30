Курскую область усилят дополнительными военными подразделениями

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе под обстрел попала деревня Поповка, пострадавших нет. В ближайшие дни, по его словам, в регион приедет дополнительный военный контингент, чтобы усилить оборону. .

В Поповке на границе с Сумской областью было зафиксировано не менее 20 полетов.

«Повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай. Повреждена линия электропередач»‎, — рассказал Старовойт.

Как передает «Коммерсант»‎, в регион стянуты дополнительные военные силы.

«Необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — сказал он.

До этого войска перебрасывали в регион дважды: весной и осенью. Здесь же расположены центры подготовки ЧВК «Вагнер»‎.