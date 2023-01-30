Изменят ли новые танки ход войны в Украине?

FOREIGN POLICY

На прошлой неделе стало известно, что Германия и США наконец договорились о поставках танков в Украину. США готовы предоставить батальон танков М1 «Абрамс», а Германия — два батальона своих танков «Леопард-2».

На Западе это вызвало бурю восторженных заголовков газет, и как отмечает обозреватель Foreign Policy Эмма Эшфорд, они звучат так, будто бы эти танки за нескольких недель могут сразу выиграть войну. Однако, Эшфорд указывает, что долгие дебаты о танках, по сути, были спором о стратегии Запада в этой войне. Это дебаты между теми, кто готов дать Украине все, что ей нужно, для победы, и теми, кто был более осторожен. Одновременно эти дебаты велись по разные стороны Атлантики. США настаивали на том, чтобы первый шаг в поставках танков сделала Германия – чего Германия по ряду причин не хотела делать.

Для канцлера Олафа Шольца это была более сложная проблема, чем многим кажется. С одной стороны, «Леопард» – одна из самых простых в освоении танковых систем, которые могут быть переданы Украине. С другой стороны, существует множество веских причин, по которым Шольц не хотел быть лидером в этом вопросе, начиная от опасений эскалации и заканчивая неприятными историческими аллюзиями на то, как немецкие танки двигались на Восток.

Поэтому США согласились на поставки «Абрамсов» только для того, чтобы облегчить передачу немецких танков, и сегодня это скорее символический акт, чем реальный акт поддержки. Во-первых, «Абрамсы» закупаются у производителей, а не поставляются из запасов Пентагона, поэтому они появятся в Украине не ранее чем через шесть месяцев, а возможно и позднее. Также администрация Байдена ясно дала понять, насколько сложными в эксплуатации могут быть эти танки — в частности, они потребляют огромное количество топлива.

Мессиджи от администрации Байдена создавали свой «туман войны». Всего несколько дней назад там утверждали, что использовать «Абрамсы» в Украине нет смысла, поскольку их трудно эксплуатировать и обслуживать. Но уже вскоре объявили, что США все же отправят в Украину 31 танк.

Снова и снова в этом конфликте Белый дом, скорее, создает конфликт, чем подталкивает европейские государства к объединенным усилиям по поддержке Украины. За исключением государств Восточной Европы и Великобритании, большинство стран Европы не предпринимают достаточно активных действий.

Ну и самым важным вопросом является то, смогут ли эти танки действительно изменить ход войны?



Замдиректора Центра стратегии и безопасности Атлантического совета Мэтью Кройниг считает, что это «оружие без стратегии». В США постоянно ведутся громкие дебаты о каждом новом шаге. Что нужно предоставить? Польские истребители, HIMARS, ATACMS, танки и т.д.? Но все это без четко сформулированной стратегии. А она важна, ибо если пункт назначения не известен, то никакой путь никуда не приведет.

По мнению Кройнига, целью должна быть победа Украины. Вместо того чтобы обсуждать поставки каждой системы вооружения, США стоило бы объявить своей целью победу Украины и дать Киеву оружие, необходимое для ведения этой войны так, как ее ведет НАТО: оружие для комбинированных операций с использованием истребителей, танков, пехоты, дальнобойной артиллерии и ракет, противовоздушной и противоракетной обороны. Одним словом, дать Украине все, кроме ядерного оружия.

Поэтому предоставление танков само по себе, конечно, поможет Украине, но только на периферии. Несколько бронемашин не станут серебряной пулей, которая внезапно переломит ход войны. Такими темпами США только затягивают конфликт, предоставляя украинцам оружие «капельным методом»: достаточно ресурсов, чтобы боксер мог оставаться на ринге, но недостаточно, чтобы он смог отправить противника в нокаут.

Как считает Кройниг, у Вашингтона есть свои интересы, которые не всегда совпадают с интересами Киева, и поэтому США не должны просто отвечать на каждый запрос Киева об оружии. Это может привести к взятию на себя чрезмерных обязательств.

Мир, возникший после окончания Холодной войны, закончился



Соединенным Штатам и их союзникам необходимо резко увеличить расходы на оборону (повышая их на 3-5% из года в год) и восстановить свои оборонные промышленные базы для новой эры, в которой США столкнутся с двумя почти равными соперниками, обладающими ядерным оружием — Россией и Китаем. В некотором смысле, быстрое истощение запасов оружия в ходе такого локального конфликта, как война в Украине, для США стали благословением — это уже побудило чиновников к реактивации оборонных промышленных баз до того, как Соединенные Штаты оказались вовлечены в свою гипотетическую войну.

Эмма Эшфорд согласна, что запасы оружия и боеприпасов в США сократились значительно быстрее, чем ожидалось. В стране существуют серьезные проблемы с производством многих боевых систем, и при возникновении другого конфликта США рискуют оказаться незащищенными.

Наконец, рисков эскалации никто не отменял. Украина открыто заявляет свое стремление вернуть Крым, где находится штаб-квартира Черноморского флота России. Потеря Крыма для России неприемлема, и это вполне может подтолкнуть ее к использованию ядерного оружия.

Предоставление танков совпало по времени с рядом громких отставок у Украине, связанных с коррупционными скандалами. Этот вопрос давно обсуждается в США, и некоторые политики уже требовали от Белого дома поставить финансовую помощь под контроль.

В Америке знают, что у Украины были всегда серьезные проблемы с коррупцией (в рейтинге коррупции Transparency International она стоит лишь на пару ступенек выше России). Американцы согласны, чтобы их налоги шли на помощь Украине и ослабление России, главного противника США. Но они не хотят, чтобы их налоги шли на покупку дач для коррумпированных украинских чиновников.

Коррупция — это ахиллесова пята, которая исторически всегда подрывала помощь союзным режимам и может подорвать международную поддержку Украины и военные усилия ее союзников.

Поэтому быстрая реакция президента Зеленского по привлечению некоторых чиновников к ответственности была с пониманием встречена на Западе. Там рассчитывают, что это создаст мотивацию для того, чтобы наконец взять проблему коррупции в Украине под контроль.

Иначе поддержка Запада просто повиснет в воздухе, и Путин легко сможет достичь своих целей.





Эмма Эшфорд (Emma Ashford) — адъюнкт-ассистент Джорджтаунского университета, автор книги «Нефть, государство и война».

Мэтью Кройниг (Matthew Kroenig) — замдиректора Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Атлантического совета и профессор факультета государственного управления и Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета. Его последняя книга — «Возвращение соперничества великих держав: Демократия против автократии от древнего мира до США и Китая».