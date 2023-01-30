NYT: завербованный заключенный просит вернуть его в колонию

The New York Times сообщила, что с журналистами издания связался заключенный Игорь Матюхин. Он рассказал, что его завербовали в ЧВК «Вагнер»‎, он сбежал из Украины и хочет вернуться обратно в тюрьму.

Матюхину 26 лет. Он отбывал несколько сроков за кражу, хищение, угоны. В наемники он пошел во время третьего срока из Красноярского края ради выплат и досрочного освобождения. Вербовать заключенных прибыл сам Евгений Пригожин.

Матюхин несколько недель провел в тренировочном лагере недалеко от Луганска. Во время тренировок заключенным постоянно угрожали расстрелом. Один человек пропал, после того как его вывезли из лагеря по приказу начальства. Матюхин сбежал из тренировочного лагеря после нападения на него. Сейчас он в России и ищет возможность вернуться в тюрьму.

На прошлой неделе CNN опубликовала отчет украинской разведки о том, как ведут себя в бою наемники ЧВК «Вагнер»‎. На потери в подразделениях не обращают внимания, при попытке сдаться в плен практикуются казни. По оценкам британской разведки, в Украине воюют около 50 тыс. заключенных.

NYT пишет, что большинство наемников возвращаются с фронта с травмами или ранениями и не говорят о том, что происходило в ЧВК, опасаясь расправы.