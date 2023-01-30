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#Новости

Двое мужчин ранены во время обстрела Белгородской области

30.01.2023

Атакованы села Безлюдовка, Новая Таволжанка, поселок Первомайский

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе под обстрел попали сразу несколько населенных пунктов. В селе Безлюдовка Шебекинского городского округа ранены двое мужчин, они в состоянии средней тяжести. У одного пострадавшего контузия и осколочные ранения.

В Безлюдовке повреждены шесть частных домов, выбиты стекла, повреждены крыши и фасады. 

В Новой Таволжанке и Первомайском пострадавших нет. В Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия. В Первомайском в частном доме выбило стекла.



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